Architektonickou hříčkou označili kritici pítko ve znojemském parku

Znojmo – Vodní prvek ve znojemském Dolním parku láká v teplých dnech k osvěžení. Napít se z něj ale může být pro žíznivé problematické vzhledem k šesti tryskám, z kterých prýští voda. Vzhled pítka kritizovali opakovaně členové znojemského Okrašlovacího spolku. „Je to architektonická hříčka, která měla ukázat originalitu. Poukazovali jsme na to, že do parku by byl vhodnější dekorativní a historický mobiliář," naznačil člen spolku a historik Jiří Kacetl.

Podle radnice bylo pítko od začátku součástí projektu při obnově parku. S osvěžením by lidé neměli mít problém. „Stačí si stoupnout na bok, mimo prostor kam dopadá voda a napít se z krajního proudu. Pokud se někdo bude chtít zchladit více, třeba si i umýt nohy od trávy, tak právě tohle řešení s více proudy mu to velmi usnadní,“ vysvětlila mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková. Dodala, že voda, která zůstává ve spodní části může sloužit k osvěžení psů. Okolí pítka má doplnit ještě ozdobný rákos. Šéf spolku Otto Bouda poukázal na to, že samotné pítko umístěné na kamenné ploše s žulovými monobloky ubralo zeleně v parku. „Nevím, proč jsou ve městě podobné nefunkční věci. Ty, co fungovaly, nenechá nikdo opravit. Na mysli mám pítko u obchodního domu Dyje a kašnu na náměstí,“ poukázal Bouda. Pítko v centru Znojma u obchodního domu vyschlo již před dvěma lety. Oprava má přijít na čtvrt milionu korun a zástupci města opakovaně ústy své mluvčí vzkázali, že s opravou zatím nepočítají. Dalších míst k osvěžení pitnou vodou ve městě je jedenáct. ČTĚTE TAKÉ: Pítko v centru Znojma? I letos zřejmě zůstane suché

