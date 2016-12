Bazén v Louce dostane další projekt. Opozice poukazuje na levnější opravu lázní

Znojmo - K žádosti o stavební povolení chtějí v příštím roce dostat představitelé Znojma projekt nového bazénu v Louce. Z lázní v centru zamýšlí posléze udělat sportovní halu.

Areál znojemské městské plovárny v Louce, kde by mohl nový krytý bazén vyrůst. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vojtěch Smola

Aby město nezůstalo rok či dva bez lázní, musí vzniknout nový krytý bazén v Louce. To je podle starosty Vlastimila Gabrhela hlavní důvod, proč bude město pokračovat v přípravě krytého bazénu v areálu plovárny. Opozice by další postup chtěla konzultovat na pracovním jednání. Vidí totiž jiné možnosti postupu.

Město letos zadalo na bazén v Louce projekt pro územní řízení. „V příštím roce budeme v přípravě pokračovat, abychom získali projekt pro stavební povolení a případně o ně i požádali. Na stavbu v Louce se soustředíme proto, že nechceme, aby lidé zůstali rok či dva bez možnosti plavání," uvedl starosta Vlastimil Gabrhel.

Stávající lázně totiž podle jeho slov jinak než s dlouhou výlukou opravit nepůjde. „Technologie v lázních jsou zabetonované pod celým tělesem, s jejich opravou se zřejmě nepočítalo. Abychom se k nim dostali, museli bychom těleso rozbít a kvůli tomu jediné lázně v okrese na rok či dva uzavřít. A to nechceme připustit," dodal starosta.

Pokračování příprav nové stavby vítá i dlouholetý trenér a šéf znojemské plavecké školy Bedřich Daberger. „Lázně jsou skutečně technicky na hraně udržitelnosti a bylo by poměrně nepříjemné, kdyby kvůli nějaké závadě najednou například dva tisíce dětí neměly kde plavat, vůbec v situaci, kdy od příští sezony bude plavecká výuka pro školáky opět povinná," řekl Daberger.

Nový bazén totiž podle Dabergera nevznikne nejspíš z roku na rok. „Myslím, že bude lepší pokračovat na rozpracovaném projektu. Nový bazén totiž bude stát spoustu peněz, proto musíme počítat s tím, že včetně času potřebného pro shánění dotací může nový bazén vzniknout za čtyři nebo pět let," poukázal Daberger.

Zástupci opozice vidí ale celou věc poněkud jinak. „Než padne konečné rozhodnutí, co dál, stálo by za to sednout si k pracovnímu jednání a probrat všechny možnosti. Můžeme předložit propočty nezávislých odborníků, které ukazují, že rekonstrukce stávajících lázní by byla výrazně levnější než stavba nového bazénu," argumentoval zastupitel Jiří Kacetl.

Nepřekonatelná podle něj není ani záležitost se zachováním provozu dosavadních lázní. „Jednoduchá studie proveditelnosti by mohla ověřit možnost vybudování nového objektu se čtyřmi drahami a strojovnou v sousedství lázní na bývalém koupališti. Po jejím dokončení by následovala oprava nynějších lázní," dodal Kacetl.