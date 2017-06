Biolog, cestovatel Škorpík: Írán je turisty nedotčená země plná přátelských lidí

Znojmo – Šedesátiletý biolog a entomolog, rodák z Prahy, který žije v Lukově nedaleko Znojma, jehož rod pochází ze Silůvek u Brna, se nedávno vrátil z další ze svých cest do Iránu.

Před dvěma týdny jste se vrátil z Iránu. Co vás tam zavedlo?



Společně se dvěma dalšími kolegy, kteří mají společný zájem, tedy studium hmyzu, konkrétně krasců, jsme se vrátili z třítýdenní cesty po Iránu. Byli jsme tam ve stejnou dobu loni a předloni. Poprvé jsem tam přitom byl už v roce 1997 a mohu tedy porovnávat, jak Irán pokročil a co se tam změnilo.



Takže vás tam přivedli brouci?



Je to tak. Naše návštěvy jsou poměrně specifické. Celou dobu pobytu věnujeme intenzivně studiu hmyzu. Osobně bych se rád dozvěděl i něco o historii země a o památkách, ale přímo na místě na to není příliš času.



Do jaké oblasti se vydáváte?



Předem si zjišťujeme, kde a jaký vzácný druh hmyzu žije. Například předloni jsme jeli prověřit výskyt některý z druhů, který byl známý jen díky jednomu či dvou exemplářů. Zjišťovali jsme, zda v dané lokalitě tento hmyz žije a jak žije. Loni jsme takto zjistili výskyt tří druhů, které byly známy jen díky asi třem jedincům, dovezených z této oblasti.



Jaká je příroda, ve které jste pracovali?



Jde o zbytky velkých lesů a dřevin, které tam před několika tisíci lety existovaly. Po mnoho tisíc let tam probíhá pastva, vypalování a odlesňování. To, co tam tedy zbylo, je jen maličký zbytek původního stavu přírody. Od severozápadního Iránu po jihovýchodní část se rozkládá obrovské pohoří Zagros. Má mnoho desítek hřebenů a hor přesahující čtyři tisíce metrů. Plošně je větší než Himaláje. Je tam spousta zachovalých míst, kam noha biologa často ještě nevstoupila.



Jací jsou tamní obyvatelé?



Neskutečně přátelští, pohostinní, milí a vstřícní. Země není ještě tolik ovlivněná turismem a místní berou návštěvníka odjinud jako hosta. Okamžitě se zajímají o to, kdo jste, odkud a co u nich děláte. Když jim řeknete Czech nebo Česko, tak na to nereagují. Chytnou se až na bývalé označení společného státu se Slováky Czechoslovakia. Většinou zareagují tak, že znají jména našich fotbalistů. Třeba Čecha nebo Poborského či dalších fotbalových celebrit. Fotbal je totiž v Iránu velmi populární.

