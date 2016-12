Černý zapáchající kouř z komína? Do domu může přijít kontrola

Znojemsko – Přestože se podle vedení obcí na Znojemsku výrazně snížily případy, kdy lidé strčí do kamen kdejaký odpad, tu a tam do kotle padne i to, co nemá. Úředníci dostanou účinnější nástroj, jak na hříšníky.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Je jich sice stále méně, i tak se občas z některého komína ve vesnici vyvalí hustý černý smradlavý kouř. „Případů je málo. A když se tak stane, je to rychlé a kolikrát ani není poznat, ze kterého domu ten kouř vyšel," uvedl starosta příhraničního Vratěnína Martin Kincl. Proto podle starosty ani vedení obce nic nemůže na příslušný úřad ohlásit. Majitelé kotlů a podobných zařízení na vytápění se musí připravit na skutečnost, že od Nového roku budou mít úředníci větší pravomoci při kontrolách. „Od prvního ledna bude mít odbor životního prostředí při Městském úřadu Znojmo možnost provozovateli kotel o jmenovitém tepelném příkonu od deseti do tří set kilowatt, které slouží jako zdroj tepla pro ústředního vytápění a jeho provoz, zkontrolovat. A to i v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci," informovala mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková s tím, že více informací je k nalezení na webu ministerstva životního prostředí. Jak upozornila, jsou majitelé kotlů ze zákona povinni nechat jednou za dva kalendářní roky odborně zkontrolovat technický stav kotle. „První kontrolu je přitom nutno zajistit nejpozději do konce letošního roku," dodala mluvčí. Ještě před dvěma třemi roky mívali potíže s topením nevhodným palivem například v Hlubokých Mašůvkách. „Musím naše obyvatele pochválit. Už dva roky jsme problém s kouřivými komíny neměli. Předtím tam dávali různé odpady. My ovšem nyní odpady poctivě třídíme. Možná občas někdo spálí nějaký papír. U nás se nyní hodně topí plynem," přiblížil první muž obce Jiří Malec s tím, že ovzduší v Hlubokých Mašůvkách je nyní v zimě čisté a dobře se dýchá. Odbor životního prostředí ve Znojmě nemá aktuálně ohlášené žádné problematické spalování odpadů v regionu. „Letos je to zatím dobré, o žádných stížnostech nevím," sdělila vedoucí odboru Jana Stará. Novelu zákona o ochraně ovzduší, která úředníkům dává právo vstoupit do domácnosti a prověřit, čím bezohledný soused topí, schválil nedávno Senát. Ministr životního prostředí Richard Brabec ujišťuje, bude předcházet upozornění hříšníka, že porušuje zákon. „Teprve v případě, že nedojde k nápravě, bude kontrola," vysvětloval Brabec. Za nevpuštění úředníka do domu hrozí pokuta až padesát tisíc korun.

Autor: Dalibor Krutiš