Chřipka útočí. Hygienici doporučili zavřít školu ve Višňovém

Znojemsko – O několik dnů delší prázdniny budou mít školáci z Višňového. Od pondělí totiž ředitel vyhlásil volno kvůli epidemii chřipky. Polovina všech žáků totiž onemocněla. Podle hygieniků hrozilo i zavření dalších dvou škol.

Ilustrační foto.Foto: archiv Deníku

Ve višňovské škole zůstalo ke konci minulého týdne ze 158 dětí pouhých 70. „Dohodl jsem se s hygienou, že vyhlásím ředitelské volno. Denně totiž onemocnělo zhruba deset dětí. Podle doporučení hygieniků by nemocné dítě mělo zůstat mimo kolektiv nejméně sedm dnů. Onemocněli také zaměstnanci školy," sdělil ředitel školy ve Višňovém Jiří Beran.

Dodal, že podobnou nemocnost dětí nepamatuje a v minulosti nemusel nikdy kvůli chřipce zavřít školu. Podle hygieniků by se vše mělo uklidnit po novém roce. „Děti se během vánočních prázdnin uzdraví a po novém roce se mohou vrátit do kolektivu," sdělila Petra Nováková ze znojemského pracoviště krajských hygieniků.

Doplnila, že relativní nemocnost na Znojemsku je 1213 onemocnění v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Podobná je situace v celém kraji. „Oproti minulému týdnu se jedná o nárůst 34%. Nejvíce nemocných bylo minulý týden mezi školáky ve věkové skupině šest až čtrnáct let," dodala Nováková.

Minulý týden chyběli ve školních lavicích také studenti znojemského gymnázia. „V některých třídách nižších ročníků chyběla takřka polovina dětí," sdělil ředitel gymnázia Jiří Peroutka.

Letos zatím znojemská nemocnice nemusela hospitalizovat nikoho se závažným chřipkovým onemocněním, jak sdělil nemocniční hygienik Tomáš Kůra.

Loni ale skončilo s komplikovanou chřipkou na nemocničním lůžku pětadvacet lidí z celého kraje, šest jich na komplikace spojené s chřipkou dokonce zemřelo. „Očkování proti chřipce můžeme i v těchto dnech doporučit. Důležité je mytí rukou, důkladné větrání místnost, dostatek vitamínů a celkově zdravý životní styl," připomněla Nováková.

Na očkování by měli myslet především lidé starší pětašedesáti let s chronickým onemocněním. „Vakcína stojí do tří set korun a lidé starší pětašedesáti let ji mají zdarma," sdělila ředitelka protiepidemického odboru Renata Ciupek.

Podle dostupných informací se v České republice nechává očkovat zhruba každý dvacátý. Zájemci potřebují recept, na který dostanou v lékárně příslušnou vakcínu. O očkování by měli uvažovat i ti, kteří se ve svých profesích setkávají se spoustou lidí. Na chřipku neexistují antibiotika, je to virové onemocnění, které je nutné vždy vyležet.