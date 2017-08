Cigareta u piva? Bary se mění v soukromé kluby

Jižní Morava – Provozovatelé barů a kaváren hledají cestu, jak obejít protikuřácký zákon. Některé podniky mění v kluby. Na ty se totiž podle mínění podnikatelů zákon nevztahuje.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Namísto baru klub pro hráče šipek. Tak se s protikuřáckým zákonem vypořádali podnikatelé z Hodonína. „Každý, kdo k nám přijde, podepíše přihlášku a stává se členem klubu. Nyní máme asi sto padesát členů. Přitom třetina z nich jsou nekuřáci a chodí k nám s přáteli posedět,“ naznačil provozovatel hodonínského baru, který si nepřál uvést své jméno.

Dodal, že s manželkou jsou oba kuřáci a nedokázal si představit, že by si ve vlastním podniku nezapálil cigaretu. „Zavedení klubu máme ošetřené právní cestou. Byl to krok do neznáma. Až čas ukáže, jak na takového kluby budou úředníci reagovat Je to pro všechny nová věc,“ dodal podnikatel.

O možnost proměnit hospodu v klub se zajímal i provozovatel jedné z nejznámějších pivnic ve Znojmě Oldřich Míša. Do jeho pivnice Bristol míří denně na sto padesát hostů. „Zatím jsem pokles tržeb nezaznamenal, máme totiž zahrádku, kde sedí všichni. Hospoda je skoro prázdná,“ popsal denní praxi Míša.

Doplnil, že zřízení klubu by podle jeho informací obnášelo ukončit podnikání. „Vedle hospody mám i obchod a neumím si představit, jak by to fungovalo. Kluby se hodí spíše na vesnice, kam přijde nějakých patnáct nebo, dvacet lidí za večer,“ uvažoval Míša.

Členskou přihlášku do klubu vypisují lidé, kteří přijdou do pohostinství ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku nebo do hodonínské kavárny Vista Café. Podnikatelka tam uvažovala o zavření kavárny kvůli elektronické evidence tržeb. Nyní ji tato povinnost odpadla a navíc hosté nemusí dodržovat zákaz kouření. „Máme kavárnu propojenou s kadeřnictvím a dalšími službami. Zákaznice, které čekají při procedurách, si rády dají ke kávě cigaretu,“ řekla Jana Lancůchová.

Jejich podnik funguje jako klub se zaměřením na zdravý životní styl. "Měli jsme členskou základnu, která se nyní rozrůstá," připomněla Blanka Veselá.

Kavárna s přednáškami o zdraví se stala součástí sítě Klubu labužnických pohodářů, který má asi dest tisíc členů ve více než sto padesáti klubech v celé zemi.

Zřízení klubu problém nevyřeší, míní zástupci Asociace hotelů a restaurací ČR. „Kluby nejsou řešením, dříve nebo později stát najde cestu, jak je se s nimi vypořádat. Podle našeho názoru totiž poskytují veřejné stravování, ba než se protikuřácký zákon vztahuje,“ sdělil prezident asociace Václav Stárek. Doplnil, že protikuřácký zákn je nyní u Ústavního soudu, senátoři totiž podali ústavní stížnost.