Cyklisté dostanou stezku u znojemského soudu. Povede po stávajícím chodníku

Znojmo – Dosud kličkovali mezi chodci nebo uhýbali autům. Od podzimu pojedou znojemští cyklisté po chodníku podle stanovených pravidel. Od městských lázní do Louky nebo do centra města se dostanou bezpečněji. Mezi náměstím Republiky a křižovatkou u nádraží totiž zmizí dlouholetá zející díra v síti cyklostezek.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Pro cyklisty je dosud cesta od náměstí Republiky k železničnímu viaduktu přes Vídeňskou ulici nepříjemná. „Na silnici od soudu k čerpací stanici je hustý a nepříjemný provoz. S dětmi tam vůbec jezdit nejde a člověk i sám někdy raději jede po chodníku,“ popsala situaci Romana Veselá, která tudy na kole jezdívá.

Zřízení cyklostezky považuje za užitečné. „Chodník je tam dost široký, proto tam půjde pruh vytvořit. Cyklistům to usnadní cestu za nákupy, do centra města, nebo i průjezd od náměstí Svobody až do Louky. Důležité ale hlavně bude, že zmizí nepříjemné a nebezpečné místo,“ dodala Veselá.

Stávající cyklostezku v Dolním parku a další vedoucí podél Vídeňské ulice od křižovatky s ulicí Milady Horákové doplní takzvaná smíšená stezka. „Tuhle variantu jsme museli zvolit kvůli tomu, že prostorové uspořádání nám jinou variantu neumožňuje. Samostatný chodník a cyklostezku po celé délce vybudovat nemůžeme. Věřím ale, že i tato změna přispěje k lepší cyklistické dopravě ve Znojmě,“ řekl starosta Vlastimil Gabrhel.

Nového uspořádání se mají cyklisté dočkat do podzimu. „Při stavbě stezky vedené ve stávajícím chodníku bude zapotřebí vedle dláždění povrchů také přesunout sloupy veřejného osvětlení, místy rozšířit cestu a také se postarat o úpravy zeleně,“ sdělila mluvčí radnice Zuzana Pastrňáková.

Jak dodala, práce začnou v druhé polovině září a potrvají zhruba měsíc. „Investice vyjde na milion korun, polovinu pokryje krajská dotace,“ informovala mluvčí.

Nový úsek uvítal i znojemský znalec cyklodopravy Čestmír Vala. „Je to další velmi užitečný kamínek do mozaiky. Vzhledem k blízkosti mezinárodní silnice jiná varianta provedení stezky nebyla možná. Jde o důležitý posun a odstranění kritického místa i propojení dosavadních úseků městských cyklostezek,“ popsal Vala.