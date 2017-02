Dezinfekce chovů drůbeže může začít. Firma se zaměří na ohniska ptačí chřipky

Brno - Pokud bude počasí příznivé, začne firma Pařez již v pátek dezinfikovat chovná zařízení pro drůbež a domácí ptactvo v Oslavanech a Nové Vsi na Brněnsku. Nejpozději předpokládá, že začne v sobotu, řekl majitel firmy Jiří Pařez. Firma bude dezinfikovat ohniska ptačí chřipky v Moravském Krumlově a Ivančicích a také všechna místa, kde veterináři v okruhu tří kilometrů utratili veškerou drůbež a ptactvo. Domácích malochovů je několik set.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Milan Holakovský

Utrácení několika tisíc kusů zvířat skončilo v první půli ledna, zahájit dezinfekci však dosud nedovolovalo mrazivé počasí. Nejprve je totiž potřeba mechanicky očistit chovná zařízení, což bylo během trvalých mrazů komplikované. Účinná látka je navíc účinná až při teplotách nad nulou.

Firma už má několik týdnů všechno připravené k akci a čekala na vhodný moment. Aktuální předpověď slibuje přes den teploty nad nulou a v noci je mírně pod nulou, což by mělo dezinfekci umožnit. "Pokud by to nešlo v pátek, začneme určitě v sobotu. V Nové Vsi a Oslavanech je chovů méně, chtěli bychom je mít hotové nejpozději za dva dny," řekl Pařez.

Připravené má čtyři dvoučlenné čety, s nimiž bude chodit zástupce samosprávy a bude všechno evidovat. "Předpokládám, že by to takto mělo jít poměrně rychle. Chtěli bychom to všechno stihnout nejlépe do středy. Uvidíme, jak to půjde," řekl Pařez. Zmínil však, že pokud bude přes noc mrznout, bude možné pracovat jen zhruba mezi 11:00 a 16:00.

Ministerstvo zemědělství proplácí náklady obcím na dezinfekci nejpozději do šesti týdnů od utracení posledního chovu, což znamená v případě jihomoravských ohnisek kolem 20. února. "Jelikož náklady zatím neumíme vyčíslit a není jisté, že by se to do té doby stihlo, požádali jsme ministerstvo o zálohu. Tím se otevře potřebné řízení a je možné proplatit peníze i po uplynutí šesti týdnů," řekl místostarosta Ivančic Jaroslav Sojka. Jen v Ivančicích je podle něj potřeba dezinfikovat 370 míst.

Ptačí chřipka se na jižní Moravě projevila začátkem ledna, kdy veterináři utratili chovy ve čtyřech ohniscích. Dvě byla v Ivančicích, jedno v Moravském Krumlově a jedno v Brodě nad Dyjí. V tříkilometrovém ochranném pásmu kolem prvních tří ohnisek veterináři plošně utratili veškerou drůbež a další domácí ptactvo, pokud někdo nepožádal o výjimku.

Ptačí chřipka se postupně šíří po republice, dodnes se objevilo téměř 30 ohnisek v různých krajích a také řada uhynulých volně žijících ptáků.