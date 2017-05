Dost řádění opilců, řekli si. Lidé požadují v petici obnovení klidu ve Znojmě

Znojmo – Dlouhodobé noční řádění opilých lidí v centru Znojma dovedlo obyvatele z okolí nočních podniků k sepsání petice. Předali ji vedení Znojma. Starosta města slibuje nápravu.

Ilustrační foto.Foto: Michal Hrdlička

Když jde vlakvedoucí Vladimír John časně ráno do práce, vyhýbá se Mariánskému náměstí v centru Znojma. „Jsou tam časté rvačky a já si nemohu dovolit dostat se do konfliktu. Musím včas vypravit vlak," řekl Deníku Rovnost John.

Osm desítek nespokojených lidí už podepsalo petici za dodržování nočního klidu a pořádku. „Naši strážníci tam jezdí prakticky každou noc. Nehledě na to, zda je všední den či víkend. Řešíme tam rvačky a výtržnosti,“ potvrdil šéf znojemských strážníků Ivan Budín. Kvůli častému porušování zákona tam znojemská radnice umístila další, již druhou kameru. Obě nyní problémová místa nepřetržitě monitorují.

Ale ani kamery nestačí. Obyvatelé okolních domů, které sousedí s restauracemi či diskotékami, jsou dlouhodobými problémy s hlukem a nepořádkem značně rozzlobeni. „Žijeme v lokalitě, ve které došlo k neúnosné koncentraci nočních podniků, která zapříčinila naprosto alarmující stav. V noci opilí návštěvníci na ulicích řvou, perou se, znečišťují veřejná prostranství odpadky i svými zvratky a exkrementy,“ napsali signatáři v petici, kterou předali představitelům Znojma.

Podle předsedkyně společenství vlastníků Hany Moravcové je stav neúnosný. Problém je v okolí Mariánského náměstí letitý. „Rvačky, nesnesitelný hluk a nepořádek jsou v této lokalitě dlouhodobě. Už roky. Nikdo s tím nic nedělá. V okolí bydlí především starší lidé. Někteří se kvůli problémům odstěhovali. Nedá se tam normálně spát. Situace působí lidem zdravotní problémy, stres a psychickou zátěž,“ konstatovala Marvanová.

Jak dodala, klesá i hodnota nemovitostí. „Vím o bytu, ve kterém nad jedním z těch podniků prostě nikdo nechce bydlet. Nedá se tam normálně žít,“ doplnila.

Zástupci signatářů petice se v pondělí po opakovaných pokusech sešli přímo se starostou Znojma. „Vyslechl jsem zástupce bydlících a pochopil, co je trápí. Petici jsme na radě města vzali v pondělí na vědomí a pověřili jsme právní oddělení zpracováním návrhu rozšíření vyhlášky, která řeší zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranství. Chceme tam zahrnout také Mariánské náměstí a další ulice, kde se problémy dějí,“ reagoval první muž Znojma Vlastimil Gabrhel.

Dál se vedení Znojma poradí s ministerstvem vnitra, jak případně řešit plošné omezení provozní doby nočních podniků či non-stop podniků ve městě. „Jde o to, aby pokud někde podnik zavře, nepřesouvaly se skupiny lidí do jiné lokality. Zvažujeme, jak zařídit jednotnou dobu, kdy by takové podniky musely zavřít,“ naznačil možné řešení Gabrhel.