Dvanáct století historie. Královské výročí slavilo Znojmo po celý rok

Znojmo – Dvanáct století historie města ve dvanácti měsících připomínal sérií akcí projekt Znojmo 790. Radnice a Znojemská Beseda jej připravily k oslavě 790 let od povýšení Znojma na královské město.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Moštěk

Představitelé města se za oslavami ohlíží s uspokojením. „O Znojmě bylo slyšet a Znojmo bylo i vidět. Oslavy se promítly do dění v kultuře, sportu i do cestovního ruchu. Zažili jsme seriál dvanácti tradičních i nových akcí připomínajících dvanáct století, která formovala tvář našeho města. Ale hlavně jsme si připomněli, že žijeme ve výjimečném městě s bohatou historií, na které můžeme být náležitě hrdí," řekl místostarosta Jan Grois.

Užitečný základ pro další práci vidí v programu městský zastupitel Lukáš David. „Organizátoři v každém případě ukázali, že i s malým rozpočtem lze udělat díky zapojení škol, Jihomoravského muzea a dalších organizací velkou akci se zajímavým programem. Po zvládnuté generálce je čas začít myslet dlouhodobě, za pět let nás možná čeká Zemská výstava a v každém případě za deset let osmistovka královského města," uvažoval David.

Město by se svou historií podle něj také mělo pochlubit. „Jednak je myslím čas začít hledat vůli a peníze k přípravě solidní monografie o historii Znojma, tak jak už ji má zpracovanou řada měst. A málokteré město má tak bohatou sbírku obrazů své historické podoby, jak ukazuje nynější výstava v Domě umění. Stálo by za úvahu najít pro ně nějaké prostory, kde by mohly být vystaveny trvale," poukázal David.

Projekt podle něj dobře oslovil lidi ve městě a okolí. „Pro cestovní ruch je potřeba podobné nabídky chystat a komunikovat s alespoň ročním předstihem, což se letos nepovedlo. Dlouhodobým cílem by mělo být vytvoření turistické nabídky, balíčku, který by návštěvníka ve městě udržel několik dní," dodal David, který pracuje v oboru cestovního ruchu.

Dlouhodobou práci vyžaduje propagace města i podle odborníka na regionální marketing Pavla Kovaříka. „Znojmo 790 byl zajímavý nápad, u kterého jsem ale postrádal konkrétní obsah. Město by se mělo zaměřit na dlouhodobé budování své značky právě s použitím nosné historické linky, kterou titul královského města i ocenění historické město roku užitečně podporuje," podotkl Pavel Kovařík.