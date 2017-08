Elfové a skřeti táhnou do boje. K Rozkoši

Rozkoš – Svět elfů, skřetů a hobitů učaroval Lukáši Dubcovi již před lety. Tolkienova kniha Pán prstenů udala jasný směr, jak a s kým bude zejména v letních měsících trávit svůj volný čas. K létu pro něj neodmyslitelně patří kostým jako vystřižený z filmu na motivy Tolkienovy knihy a dřevěné zbraně.

Před třinácti lety poprvé uspořádal bitvu u Rozkoše na Znojemsku. „Předtím jsem se s přáteli účastnil podobných bitev v různých koutech naší země pod taktovkou zkušených organizátorů. Bitva se obvykle točila kolem imaginárních hradeb či budov vyznačených provázkem mezi stromy v lese,“ prozrazuje Lukáš Dubec.

Chybělo mu dobývání reálnějších hradeb. Proto se s partou přátel rozhodl uspořádat vlastní akci s dobýváním hradby postavené z lešení. Tehdy přijelo čtyřicet nadšenců. „Za tu dobu se rozrostl počet účastníků na několik stovek, nabízíme lepší zázemí, lepší organizaci. Z pouhé nadšenecké bojové hry v přírodě se stal v podstatě festival dřevárny,“ míní Dubec.

Pro podobné akce je stěžejní příběh, který umožňuje účastníkům lépe uchopit svoji roli. „Od začátku jsme nabízeli příběhy inspirované fantasy světem Středozemě z knižní trilogie Pána prstenů. Začínali jsme rekonstrukcí bitvy o Helmův žleb, která dala akci také název,“ vysvětluje Dubec s tím, že děj dopadl poněkud jinak, než popisuje knižní předloha.

Téma přitahovalo čím dál více účastníků. Po čase se pokusili o experiment s vlastním fantasy světem, ale bojovníci volali po návratu Pána prstenů. Natočení filmů na motivy Tolkienových knih přilákalo další nadšence. Nyní se příběhy v dalších ročnících akce odvíjí do toho, jak dopadlo předchozí bitevní tažení. O výsledku rozhodnou sami účastníci.

Za uplynulých dvanáct let se doba změnila. Dříve si každý nadšenec vyráběl kostým i měkčené makety zbraní sám. Nyní je vše dostupné na internetu či v kamenných obchodech. „Doufáme, že se nám do budoucna podaří zařídit si půjčovnu kostýmů a zbraní, aby se do bitvy mohli zapojit i nováčci,“ připomíná Dubec.

Před lety mu místo na loukách u Rozkoše pomohl najít Ivan Bohátka, který tam jezdíval s dětmi tábořit. „Půjčili jsme organizátorům bitvy tábořiště i podsady pro stany. Akce se během let obrovsky rozrostla a získala si dobré jméno. Kostýmy a obličejové masky si vůbec nezadají s těmi, které známe z filmů,“ poukázal Bohátka.

Připomněl, že organizátoři pečlivě kontrolují zbraně bojovníků, aby se nikomu nic nepřihodilo.

Již šestým rokem bývá součástí Helmáče i vystoupení kapely Lucrezia Borgia, která je inspirovaná mimo jiné i středověkými motivy. Natočili píseň Helmův žleb i dvě CD na motivy Pána prstenů. „Akce je pro nás velkým zdrojem inspirace a líbí se nám, s jakým nadšením k ní účastníci přistupují. Většina akcí tohoto typu je komerčních, ale Helmáč si pořádají jeho příznivci sami pro sebe,“ uzavřel kapelník Antonín Maceček.

Podle organizátorů však není na škodu, pokud se na závěrečnou bitvu přijdou zájemci podívat. Je totiž možné, že se z nich v příštích letech stanou bojovníci.

Helmáč: larp a dřevárna

Helmáč 2017 2. 8. až 6. 8.

Vyvrcholení akce: sobota 12 - 19 hodin – larpová bitva o Umbar hradební řež.



Larp je druh hry, ve které účastníci ztvárňují určité postavy. Oblékají kostýmy a plní úkoly ve fiktivním světě.

Smyslem larpu je hlavně zábava a zážitek.



Dřevárny jsou hry v přírodě, při kterých hráči oblečení do fantasy či historických kostýmů bojují mezi sebou Účastníci bojují dřevěnými replikami zbraní.

Kostýmy i zbraně často nebývají přesně historické ale snaží se přiblížit knižní či filmové předloze.

Hlava a krk jsou u dřevárny zakázané, říká Dubec

Rozkoš /ROZHOVOR/ – V sobotu svedou na louce u Rozkoše larpovou bitvu nadšenci, které přiláká letošní ročník Helmáče. Kostýmované postavy svedou bitvu o Umbar, dějová linka příběhu souvisí s Tolkienovou knihou Pán prstenů. Organizátoři počítají se čtyřmi stovkami účastníků. Jedním z těch, kdo Helmáč již třináctým rokem připravuje, je Lukáš Dubec a dřevárnická skupina BaaToR.



Jak jste se k pořadatelství dostal?

Sám jsem byl od začátku účastníkem na jiných akcích a k organizování jsem se postupně propracoval. Společně s kolegy jsme se od prvního ročníku učili z organizačních nedokonalostí. Skočili jsme do vody jako neplavci a chytali se každého stébla. Nyní jsme sice ve stejné vodě, ale plujeme na lodi, do které občas zatéká. Ale zaškobrtnutí se objevují čím dál méně. Pomohlo nám velké nadšení pro věc.



Čí nápad byl využít Tolkienova Pána prstenů?

Bylo to samo sebou. Tento svět byl známý mezi nadšenci a návštěvníky akcí tohoto typu. Právě díky tomu je akce hojně navštěvovaná. Tolkienovy knihy jsou dílo, které nás všechny ovlivnilo. Dokážeme se naplno vžít do pomyslných rolí. Mám na mysli vousaté trpaslíky, sličné elfy, krvelačné skřety, statečné nebo podlé lidi.

Jak jste našli místo v Rozkoši?

Na místě se konají dětské tábory a díky dobrým vztahů s jedním z jejich pořadatelů jsme se dostali na louku u Rozkoše. Místo jsme si zamilovali. Snažili jsme se kvůli lepší dostupnosti pro návštěvníky najít jiné, lepší, ale žádné takové jsme nenašli. S místními lidmi máme velmi dobré vztahy a daří se nám získávat stále lepší zázemí. K okolí a krajině se chováme tak, abychom se měli kam vracet.

Propagujete Helmáč a mají tam vůbec místo návštěvníci, kteří se neúčastní bitvy?

Samotnou akci jsme v minulosti moc nepropagovali, protože ji stále bereme jako dobrodružnou táborovou hru v přírodě. Nevadí nám ale, když se „civilisté“ přijdou podívat na bitvu v sobotu odpoledne. Může to být pro ně zajímavý zážitek. Možná si tak i získáváme do budoucna další účastníky.



Jak náročná je stavba hradeb a kolik lidí se na ní podílí?

Stavba zabere několik dní a je třeba započítat i dovezení potřebného materiálu a následné bourání hradby. Akci spoluorganizuje na padesát lidí.



Trénují účastníci před vlastní bitvou?

Naše akce není jedinou tohoto druhu. Na spoustě míst jsou podobné skupiny, jako je ta naše. Své místo u nás mají třeba šermíři ze skupin historického šermu či členové lukostřeleckých oddílů. Ve dřevárně ale v žádném případě nejde o reálný boj. Nesmí se útočit na hlavu, krk, rozkrok a údery musí bojovníci tlumit. Dobré je, když účastník nějakou základní formou výcviku projde. Je to možné i přímo na Helmáči formou turnajových klání.



A takové klání vedlo i ke sportu zvanému jugger, je to tak?

Jugger v sobě snoubí šerm, běh, orientaci, taktiku a spolupráci. Je to vše, co je potřeba pro dřevárnu, jež je hlavní náplní Helmáče. Byli jsme velice rádi, když se v republice našli nadšenci tohoto sportu, kteří dokonce uspořádali turnaj v Brně za Lužánkami. Účastnili se Sadaři z Prahy a my jako Znojemští krocani. Přijely také týmy z Rakouska, Německa a Irska. Zvítězili právě Irové, my jsme obsadili čtvrté místo. Doufáme, že se jugger u nás více rozšíří a bude třeba možné uspořádat republikovou ligu. Pro nás je zatím jedinou možností, jak trénovat, účast na Helmáči.