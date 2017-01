Hasič Karásek: Při loučení s kolegy jsem brečel jako želva

Hrušovany nad Jevišovkou – Prakticky celý profesní život zasvětil hasičům. Za více než dvaačtyřicet let služby byl František Karásek u stovek požárů a ještě více dopravních nehod. Od ledna tohoto roku je v důchodu. I když by rád pracoval dál jako profesionální hasič, nemůže. Nedovoluje mu to zákon. „Je mi pětašedesát, takže i když jsem zdravý, musel jsem jít. Když se se mnou kolegové loučili, brečel jsem jako želva. Bylo to hodně emotivní. Sehráli pro mne i malou scénku. Byli úžasní," vzpomíná Karásek na rozlučku s kolegy hasiči na základně v Hrušovanech nad Jevišovkou, kam ještě před několika dny docházel do práce.

dnes 09:13 SDÍLEJ:

Pětašedesátiletý hasič František Karásek byl do konce prosince nejdéle sloužícím aktivním zásahovým hasičem v České republice. Kvůli služebnímu zákonu musel ke konci roku s prací skončit. Nechtělo se mu.Foto: DENÍK/Dalibor Krutiš

K hasičům nastoupil hned po vojně. „To mi bylo dvacet let. Oslovil mne tehdy známý. Tehdy ještě v Hrušovanech nebyla stanice, byli tu jen dobrovolní hasiči. Začínal jsem proto ve Znojmě," vypráví Karásek. Zkušený hasič s volbou profese neváhal. Práce jej zcela pohltila. „Už to nešlo nikdy opustit," usmívá se nejstarší hasič, který až do konce právě skončeného roku vyjížděl s kolegy k ostrým zásahům. Když se ohlíží za desítkami let služby, promítá se mu v hlavě spousta událostí. „Ta nejhorší vzpomínka je na událost, kdy v roce 1983 zahynul ve službě můj kolega. Propadl se při zásahu střechou. Sloužil jsem s ním osobně, i když v ten kritický den jsem měl volno. Byl to výborný kluk," vzpomíná na tragédii Karásek. Ve službě ovšem zažil i opačné zásahy. „Zachraňovali jsme třeba dítě v pečovatelském domě, kam si lidé chodí pro obědy. Ten prcek nějak strčil hlavu mezi mříže v zábradlí, a tak jsme rozpínákem tyče roztáhli. Děcko ani nebrečelo, spíš z toho mělo legraci," naznačuje Karásek. A co bude dělat v důchodu? „Nudit se nebudu. Mám spoustu koníčků, například sběratelskou vášeň. Sbírám například kalendáříky. Mám jich více než tři tisíce kusů. Věnovat se také budu rodině a vnoučatům," říká Karásek. Věnovat se chce také dobrovolným hasičům. „Rád bych. Uniformu stále mám," podotýká hasič.

Autor: Dalibor Krutiš