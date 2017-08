Jako vikingové. Dračí lodě brázdily výrovickou přehradu

Znojmo /REPORTÁŽ/ – Charakteristický zvuk bubnu, který udává rytmus při pádlování. Křik bubeníků, rychlé a přesné pohyby pádly, které zajíždí v přesných intervalech pod hladinu lehce, jako by ukrajovaly máslo. Lodě letí po hladině rychle jako šipka. Akce, která navozuje atmosféru daleké Číny nebo světa vikingů, baví účastníci i přihlížející jen pár kilometrů od Znojma. Výrovická přehrada v sobotu hostila již potřetí závody dračích lodí.

Atraktivní podívaná láká k vodě nejen hosty ubytované v kempu, ale i rodiny z okolí. „Přijeli jsme se s dětmi podívat na lodě, vykoupat a strávit příjemný den venku. Závodníkům vůbec nezávidím, ze břehu vypadá vše snadně, ale bude to nejspíš pořádná dřina,“ pokyvuje hlavou Radek Nechvátal.

Mezitím už moderátor zve do lodí jednotlivé posádky. „Žádáme plavce, aby nám neplavali do vyznačených drah,“ nese se nad přehradou.

Děti bojují s horkem cachtáním u břehu, dospělí si nacházejí chvilku k osvěžení v přestávkách mezi výměnou posádek. Hladinu pročísne po chvíli opět trojice lodí a lidé zvědavě vstávají z kempingových židlí, dek a ručníků. „Nemusíte mít obavy, lodě vyjíždí s určitým intervalem tak, aby se nesrazily,“ hlaholí moderátor. „Výrovice, Výrovice,“ fandí ze všech sil trojice chlapců, která stojí po kolena ve vodě.

Dvanáct posádek se střídá na tratích na vzdálenosti dvě stě metrů a jeden kilometr. Soutěží ve čtyřech různých kategoriích, a to ženy, firmy, mix fun a mix amatér. Po projetí kilometrové trati posedávají závodníci ve stínu a hodnotí své výkony. „Na to, že jsme trénovali jen dvakrát, to nebylo vůbec špatné. Důležité je těžiště a také to, kdo sedí vepředu, aby loď alespoň trochu poháněl. Ale chudák bubenice, ta má úplně vykřičené hlasivky,“ ozývá se z hloučku.



V závodu se utkaly posádky: Lahofer, Family, Citonická mafie, Dechová hudba Amatéři, Rychlý ploutve, Tasanda, Znojemské dračice, Výrovice, Pivovarníci, Sokolníci, Hasiči Kuchařovice a Zbešáci.