Kasárenská křižovatka: kruhový objezd má první povolení

Znojmo – Do roka na papíře projektantů a do dvou let i přímo na hlavní silnici ze Znojma do Jihlavy má vyrůst kruhový objezd na takzvané kasárenské křižovatce. Územní rozhodnutí pro chystanou přestavbu získalo Ředitelství silnic a dálnic tento týden.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Poslední nehodu policisté na křižovatce vyšetřovali před týdnem. Kolize dvou osobních aut skončila lehkým zraněním dvou mužů v jednom z aut. Jak policie zjistila, nehodu zavinil řidič druhého auta, který navíc řídil opilý. „Padesátiletý řidič Citroënu nedal přednost druhém osobnímu autu, se kterým se pak v křižovatce srazil. Dechová zkouška ukázala 2,29 promile alkoholu,“ sdělila krátce po nehodě policejní mluvčí Andrea Cejnková. Z dostupných statistik plyne, že za posledních téměř deset let policisté na křižovatce vyšetřovali přes třicet nehod, při kterých zahynuli dva lidé, čtyři utrpěli těžká zranění a třicet osob vyvázlo s lehkým zraněním.

Podle učitele jedné ze znojemských autoškol Marka Neuschla je chystaná změna na místě.. „Kruhový objezd na kasárenské křižovatce měl být dávno. Já sám jsem velkým příznivcem kruhových objezdů zejména na komplikovaných místech a nepřehledných křižovatkách. Na kasárenské je velký problém, když vyroste kukuřice, řidiči skutečně nemají přehled. Objezd výrazně pomohl i na dyjské křižovatce, která byla velmi nebezpečná," řekl Marek Neuschl. Znojemský stavební úřad v těchto dnech vydal pro přestavbu křižovatky územní rozhodnutí. „Máme již podepsanou smlouvu na dodání projektu pro stavební povolení. Pokud nenastanou žádné komplikace, plánujeme o povolení požádat do roka," řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký. Státní správci silnic nyní pracují na tom, aby kolem křižovatky získali všechny potřebné pozemky. „Předpokládáme, že křižovatku na kruhový objezd přestavíme v roce 2019 za zhruba šestnáct milionů korun," dodal mluvčí. Kvůli zvýšení bezpečnosti silničáři už loni dokončili přestavbu dyjské křižovatky na třiapadesátce směrem na Pohořelice. „Původní křižovatka bývala velmi nepřehledná. Problém byl, že z vedlejší silnice nešlo na tu hlavní kvůli silnému provozu dobře vjet. Někteří řidiči tam jezdili jak šílenci," pochvaloval si krátce po dokončení stavby profesionální řidič Marek Jedlička.

Autor: Martin Moštěk