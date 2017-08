Kastelán bítovského hradu: Baron miloval psy. Udělal pro ně i kuchyni

Bítov - Přes pět set klíčů včetně duplikátů skrývá trezor na hradě Bítov na Znojemsku. Ačkoli u sebe kastelán Jan Binder nosí svazek třiceti, všechny ostatní věrně zná. Být kastelán ale není jenom o klíčích. Kromě toho se orientuje v technologiích, finančnictví a má manažerské a komunikační schopnosti.

Bítovský rodák se na hrad dostal v roce 1992, kdy se otevřel po velké rekonstrukci. „Tehdy sháněli někoho k počítači na prodej vstupenek a provázení. Říkal jsem si, než si najdu něco lepšího, tak zkusím toto. No a už jsem tady zůstal,“ popisuje.

Na hradě, který byl založen v 11. století, už jste jedenáct let kastelán. Jak se tato funkce předává?

Je to složitý proces. V roce 2006 můj předchůdce doktor Paukert odešel do důchodu. Bylo třeba předat veškerý majetek, který je na hradě. A udělat inventuru jak hospodářských prostředků, které jsou třeba pro provoz hradu, tak mobiliáře. Inventura trvala zhruba jeden a půl měsíce. Poté se předaly klíče a vyřešila znalost účetnictví.

Co jiného musí kastelán znát?

Především historii objektu a dějiny obecně. Taky restaurátorské technologie a stavební práce. Musí umět komunikovat s lidmi a zároveň je i manažerem, protože by měl vědět, jak nalákat návštěvníky na kulturní akce. Kastelán taky zaskakuje za všechny zaměstnance. Tento týden má zrovna údržbář dovolenou, takže jsem opravoval toalety a vyvážel popelnice.

Jan Binder…

⋅ Narodil se v roce 1967 v Bítově, kde dodnes žije.

⋅ Vystudoval střední průmyslovou školu v Brně. Následně studoval dva roky jadernou energii. Studia ale nedokončil, protože se oženil. Poté studoval filosofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

⋅ Na hradě brigádničil už jako šestnáctiletý mladík. Od roku 1992 pracoval jako prodejce vstupenek a průvodce. Kastelánem se stal v roce 2006.

⋅ Kromě práce kastelána je také místostarostou Bítova a starostou dobrovolných hasičů.

Kolik lidí dohromady hrad udržuje?

Je nás tu deset stálých zaměstnanců, z toho dva jsou noční strážní. Jedna uklízečka, jeden zahradník, údržbář a další. Průvodců je třináct, z toho jeden stálý.

Jak vypadá den kastelána?

V letní sezoně začínáme v sedm ráno. Přijedu na hrad, bydlím totiž v Bítově, a rozdělíme si úkoly dle toho, co je potřeba, včetně těch každodenních. Poté sednu k e-mailům, kterých je mnoho. Asi kolem jedenácté vyrazím na obchůzku po hradě, abych se podíval, co se kde vyvrbilo. Obcházím stavební práce, ale i průvodce, aby nevykládali něco, co nemají. Končíme zhruba ve čtvrt na sedm večer. Poté obejdu a zkontroluju veškeré prostory, kam chodí návštěvníci. Přes zimu je to hlavně o sezení nad plány o tom, co se opraví a vymyslí za kulturní akce a výstavy.

Jak dlouho trvá celý objekt projít?

Zhruba hodinu.

Máte vůbec čas na dovolenou s rodinou?

Ano, většinou první týden v září. Nechám tu syna, který za mě a manželku zaskakuje. Ta se stará o majetkovou správu. Syn má vystudované restaurátorství a chce být kastelán. První zářijový týden je tu relativně mrtvo, protože se lidi vrací z chat do bytů. Dětem totiž začíná škola.

Jaké je pro návštěvu hradu nejlepší počasí?

Sezona je od dubna do října. Stěžejní je ale červenec až srpen. Otočí se tu zhruba pětapadesát až šedesát tisíc lidí. Nejvíc jich chodí kupodivu, když je pod mrakem nebo i za deště. Poslední roky ale i za veder.

Takže návštěvnost roste?

Posledních pět stále stoupá.

Kolik lidí hrad navštíví?

Ročně máme asi sedmdesát tisíc návštěvníků. Po otevření hranic tady bylo hodně cizinců, kolem deseti procent.

Čím na hrad návštěvníky lákáte?

Otevřeli jsme třeba panskou kuchyni. Třikrát ročně tam vaříme speciality. Na začátku sezony o Velikonocích zdobíme vajíčka, na závěr máme kaprobraní a vaříme pokrmy z ryb. Na Vánoce jsou tu klobásky, punč a svařák. Lidé už to znají, děláme to několik let. Každoročně pořádáme pouť, historický jarmark, divadelní vystoupení pro děti a výstavy. Pořádáme i tradiční noční prohlídky. Letos jsme nově otevřeli pivovar, který zde nechal vystavět v 17. století Fridrich Jankovský z Vlašimi. Jsme první v republice pod Národním památkovým ústavem, kdo otevřel pivovarské prostory na svém objektu.

… a jeho čtyři letní nej

⋅ Nejoblíbenější letní aktivita: Moc rád jsem jezdíval na kole, ale bohužel posledních pár let se k cyklistice nedostanu. Jezdili jsme s rodinou až ke Znojmu.



⋅ Nejoblíbenější letní nápoj: Jednoznačně pivo.



⋅ Nejhezčí letní dovolená: Několik let jezdíme se ženou na stejné místo do Brače v Chorvatsku. Jsme tam zvyklí a nemusíme se nikomu přizpůsobovat.



⋅ Co mi v létě nejvíc vadí: Poslední dobou mi vadí návštěvníci, kteří si stěžují na neopodstatněné věci a nejsou schopni si dovolenou užít.

Takže na hradě vaříte pivo?

Nevaříme, pouze prezentujeme prostory, kde se tak dělo. Zároveň ukazujeme věci související s vařením a potřebné nástroje. Původně jsme chtěli i vařit, ale v Bítově nás předběhl jeden hospodský. Založil si minipivovar. Další už by se neuživil.

V okolí je také zámek ve Vranově. S tím si nekonkurujete?

Ne, spíše spolupracujeme. Vzájemně se propagujeme třeba plakáty. Rivalita mezi námi není. Kdysi jsme se pokoušeli o spolupráci i s rakouskými hrady a Lednicko-valtickým areálem. Moc to ale nefungovalo.

Napomáhá hradu atraktivita místní Vranovské přehrady?

Určitě. Lodě nám sem dováží spousty lidí. Jezdí jich tu asi pět, od Vranova až po Bítov.

Je hrad atraktivní i pro filmaře?

Točila se tu například pohádka Sen o krásné panně. Naposledy tu byli filmaři kvůli pohádce Tajemství staré bambitky. Někdo se nám ozve každý rok, ale dělají spíše průzkum. Často jim vyhovuje jiný hrad, třeba Pernštejn.

A co svatby?

O ty je zájem velký. Obřadní síň je ale v trase prohlídek, které se kvůli tomu musí zastavovat. Proto jsou svatby jenom o sobotách a vždy jen jedna. Zájemce tak omezujeme sami.

V čem je Bítov oproti jiným hradům podle vás výjimečný?

Unikátní je hlavně poloha. Lidé vyhledávají rekreační oblasti, kde toho mohou vidět víc blízko u sebe. Taky se jim líbí různorodost prohlídkových tras. Nabízíme čtyři okruhy. Hrad není jen o obrazech a nábytku. Pány zajímá zbrojnice a pivovar, děti výstavy hraček a divadla, dámy kulturní akce a výstavy. Mimo to je velice oblíbená i sbírka vycpanin. Poslední majitel hradu, baron Jiří Haas, byl velice oblíbený mezi lidmi. Sám ale víc miloval zvířata. Z hradu si v roce 1912 udělal soukro-mou zoologickou zahradu. Psy miloval natolik, že je po úmrtí nechával vycpávat.

Kolik jich tady dnes máte?

Máme tu devětačtyřicet vycpanin psů. Je to největší sbírka na světě, dokonce se zapsala do Guinessovy knihy rekordů. Vycpaná jsou tu i jiná zvířata. Tehdy byla na každém kroku. Baron choval i lvici, kterou pojmenoval Mietzi-Mausi. Pro psy měl speciální personál a z panské kuchyně dokonce udělal kuchyni pro psy.

Jak je to se zahradou na hradě dnes?

Nyní je zoo u parkoviště, s hradem už nemá nic společného. Plánujeme však, že zahradu obnovíme. Zatím na to bohužel nemáme personál.

Hrad Bítov má bohatou historii. Které období je vám nejbližší?

Mám vztah ke zbraním, takže určitě 17. století, kdy Jankovští z Vlašimi založili hradní zbrojnici. Původně měla kolem patnácti set kusů zbraní. Následovníci, hrabata Daunové, od roku 1755 začali hrad přestavovat v novogotickém stylu. Potřebovali peníze, proto prodali zhruba čtyři sta zbraní. Dnes má zbrojnice 1100 kusů. Návštěvníci jich mohou vidět šest set.

Jakou hlavní funkci v minulosti hrad měl?

Patřil do soustavy hradů, které tvořily obrannou linii při rakouské hranici. Na hrad pronikla cizí vojska pouze jedinkrát.

Co hrad dnes potřebuje za opravy?

Opravujeme střechy na jižním křídle a hlavní budově paláce. Dále plánujeme opravy hradebního zdiva a původních mostů.

Kolik stojí roční údržba?

Pokud do toho nezapočítám náklady na opravy, tak asi pět milionů korun. Z toho dva a půl jdou na mzdy.

Budete chtít pokračovat jako kastelán i do budoucna?

Chtěl bych tu být do důchodu. Snad vydrží zdraví. Syn už je tu zaměstnaný jako průvodce, chtěl bych mu kastelánství předat.

LENKA JEBÁČKOVÁ