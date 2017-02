Problém zaparkovat? Města řeší úpravy prostor na sídlištích

Jižní Morava – Studii obnovy sídliště zveřejnil Moravský Krumlov. Zanedbaná prostranství u panelových domů upravují i v dalších jihomoravských městech. Na většině sídlišť lidem zoufale chybí parkovací místa.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/David Taneček

Do první velké proměny veřejných prostranství na sídlišti se chystají pustit v Moravském Krumlově na Znojemsku. Po čtyřiceti letech se sídliště na kraji města dočká výraznějších změn, které mají přijít na miliony korun. Prostor mezi panelovými domy má vyplnit zeleň a místa pro odpočinek.

Do zpracování studie se mohli zapojit i obyvatelé místa. Nyní s rozpaky čekají, co plány zakreslené na papíře přinesou. „Ze studie vyplývá, že ubude parkovacích míst. Navíc se přistěhují lidé do nově postaveného bytového domu. Místa pro auta zoufale chybí," ukázala na hlavní nedostatek Petra Coufalová, která na sídlišti bydlí.

Spolu se svými sousedy by mohla v budoucnu chodit po nových chodnících. „Dopravě a parkování na sídlišti a v blízkém okolí se bude věnovat zvláštní dokument," slíbil krumlovský starosta Tomáš Třetina.

Lidé v panelácích

V největších městech jihomoravského příhraničí bydlí na sídlištích více než 24 tisíc obyvatel.

● Břeclav: asi 5 800

● Hodonín: 11 000

● Znojmo: 7 800

Podobné problémy řeší také ostatní města na jihu Moravy. „Loni jsme dokončili práce v ulici Jana Palacha. Jednalo se o předláždění chodníků, doplnění mobiliáře a zeleně. Letos budeme pokračovat v hlavní části sídliště," řekl starosta Břeclavi Pavel Dominik.

Najít správný poměr mezi parkovacími místy, zelení a dětskými hřišti se Břeclavští snaží také v části Poštorná a na sídlišti Dukelských hrdinů. „Není jednoduché všem lidem vyhovět. Jeden chce parkoviště, druhý zase dětské hřiště. Ankety mezi lidmi nedaly jasnou odpověď," přiznal Dominik.

Ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku má letos pokračovat přestavba na sídlišti Hutník. Ve hře jsou i parkovací místa. Už minulé etapy zvýšily počet parkovacích míst o padesát až šedesát. Tentokrát jich přibude dvaadvacet. „Lidé dříve parkovali na ulici podélně. Vybudovali jsme nová kolmá parkovací místa, která navazují na silnici," přiblížil místostarosta Veselí nad Moravou Petr Kolář.

Obyvatelé sídliště Hutník získají také nové chodníky, koše, lavičky či pruhy pro cyklisty. Plány nepočítají se stavbou dětských hřišť. „Nějaká vznikla již dříve. A množství považujeme za dostatečné," podotkl Kolář. Další etapa obnovy veselského sídliště má přijít na šest milionů korun.

Nových parkovacích míst se mají díky dotacím brzy dočkat i obyvatelé na hodonínském sídlišti na Větrné hůrce a na sídlišti Kovářská ve Strážnici.