Kolem Dyje ožijí parky a hřiště. Ve Znojmě i v Břeclavi

Jižní Morava – První plány na obnovu prostranství v blízkosti řeky Dyje u centra Znojma v pondělí představí zástupcům města i lidem, kteří se o dění ve Znojmě zajímají architekti připravující příslušné studie. V Břeclavi vedení radnice vylepšuje podzámčí a projednává plány na využití areálu cukrovaru rovněž v blízkosti Dyje.

Znojemská radnice zamýšlí v okolí řeky oživit a propojit tři místa. „Připravovaný projekt zahrnuje levé nábřeží řeky Dyje v od Dyjské ulice po náhon u Vránova mlýna naproti Louckému klášteru, rokli pod dětským dopravním hřištěm v ulici Jindřicha Hořejšího a park nad Louckým klášterem,“ informovala mluvčí radnice Zuzana Pastrňáková.

Dodala, že cílem chystaných změn je celou oblast propojit. „Nábřeží řeky se má stát místem pro každodenní rekreaci a hry dětí i dospělých,“ nastínila mluvčí s tím, že všechny záměry jsou v počátcích. „Svůj první návrh představí architekti právě na pondělním projednávání,“ podotkla mluvčí.

S návrhy projektantů se lidé seznámí na pondělním jednání v Louckém klášteře. „Záměr v pět hodin odpoledne představí a diskuzi povedou renomovaní architekti Aleš Burian a Zdeněk Sendler. Náměty vzešlé z diskuze budou podkladem pro zpracování územní studie a věříme, že i pro postupné naplňování záměrů,“ uvedl starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.

Plány architektů si půjde vyslechnout i opoziční zastupitel Jiří Kacetl. „Zajímá mě, co architekti předloží. Domnívám se, že levý břeh Dyje v projednávané oblasti je jednou z posledních přírodních lokalit, která si zaslouží pečlivou údržbu a uchování svého charakteru. Myslím, že město by mělo více času a peněz věnovat dotažení zeleného pásu kolem, zejména v údolí potoka Leska,“ řekl zastupitel.

Změny v břeclavském podzámčí

V Břeclavi se radnice zabývá dvěma lokalitami v sousedství řeky Dyje. Loni projednala s lidmi projednala další rozvoj podzámčí. „Tamní park doplnily na jaře lanové prvky, prolézačky a venkovní krby,“ sdělil mluvčí radnice Jiří Holobrádek. Novinky město s lidmi projednalo už loni na podzim.

Radnice nyní také vybírá studii budoucího využití dvou bývalých tržnic v areálu cukrovaru. „Posuzujeme čtyři studie. „Opakovala se tam bytová výstavba a polyfunkční domy. V jednom návrhu byla poliklinika a domov pro seniory. Objevovala se tam i restaurace či hotel,“ vyjmenoval břeclavský starosta Pavel Dominik s tím, že studie projednala příslušná komise.

Zřejmě během června se k nim vyjádří radní. Podle některých kritiků ale město posuzuje spíše polotovary. „Studie jsou nedopracované, ale není to chyba investorů, měli na to málo času. Nejlepší by bylo udělat architektonickou soutěž, kterou by pak vyhodnotila odborná porota,“ poukázal před časem architekt Zdeněk Miklín.