Končily za pokladnami. Zdravotní sestry dostanou na výplatě o dva tisíce víc

Jižní Morava – Příjemný letní dárek v podobě dvou tisícovek najdou patrně už příští týden na výplatních páskách zdravotní sestry a bratři z jihomoravských nemocnic. „Příplatek je ocenění náročné práce, která má vliv i na naši životosprávu a osobní život. Považujeme však za nespravedlivé, že se netýká veškerého ošetřujícího personálu pracujícího ve směnném provozu,“ řekla Jana Šefčíková.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Škvára

Sestra z nemocnice v Kyjově na Hodonínsku patří mezi dva tisíce čtyři sta pracovníků v kraji, kteří se mají bonusu dočkat. O navýšení výdělků od červencových výplat rozhodla vláda. „Jsme rádi, že můžeme sestrám navýšit platy, jejich práce je totiž velice náročná jak psychicky, tak fyzicky. Snáz si je tak udržíme,“ uvedla lékařka a ředitelka hodonínské nemocnice Věra Dostálová. Vylepšení mezd tam pocítí 238 zaměstnanců.

Zlepšení platových podmínek vítají i odboráři. „Nízké mzdy jsou dlouhodobý problém, kvůli kterému se snížil počet pracovníků ve zdravotnictví i sociálních službách. Vystudované zdravotní sestry často končily za pokladnami supermarketů nebo jako administrativní pracovnice,“ upozornil předseda krajské rady odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Tomáš Havlásek.

Zároveň připomněl, že sestry nemohou kvůli svým požadavkům stávkovat. „Musí především pečovat o lidi a jejich zdraví. A na to se hřešilo,“ doplnil Havlásek.

Vláda omezila přilepšení jen na specifické profese. „Musí vykonávat nelékařské zdravotní povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče, kteří mají sídlo na území našeho kraje,“ přiblížil mluvčí krajského úřadu Jiří Klement.

Kraje původně chtěly, aby dvoutisícový příspěvek zaplatilo přímo ministerstvo zdravotnictví. „To se bohužel nepodařilo a kraje se musely rozhodnout, jak peníze rozdělí mezi jednotlivá zdravotnická zařízení a následně sestrám. Rozhodli jsme se pro vypsání vlastního dotačního titulu,“ sdělil krajský radní pro zdravotnictví Igor Chlup.

Do schválení dotačního titulu tak náklady ponesou nemocnice. Ty už kraj informovaly, že potřebují asi osmatřicet milionů korun. „Chceme jednat co nejdřív, ale je tady zákonná lhůta pro vyvěšení na úřední desce, a to jak u dotačního titulu a u schválení zastupitelstvem,“ doplnil Chlup. Dodal, že s ministerstvem bude jednat, aby v říjnu či listopadu dotační peníze proplatilo.

Bez nynější dvoutisícové prémie se musejí obejít sanitářky a ošetřovatelky. „Sestry zaslouží i víc peněz, mají opravdu náročnou práci. Příspěvek bychom mohly dostat i my ošetřovatelé a zdravotníci, ale nevnímám to jako nespravedlnost. Sestry mají prostě vyšší odbornost, tak mi připadá jejich navýšení platu správné,“ svěřila se ošetřovatelka z Masarykova onkologického ústavu v Brně Hana Ludvíková.

Víc peněz se ale zřejmě dočká i ona. „Zvýšení platů si zaslouží veškerý zdravotnický personál. V tuto chvíli řešíme pouze akutní nedostatek sester u lůžek. Na konci roku budou všem pracovníkům ve zdravotnictví zvýšené tarify o deset procent,“ slíbil ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

ŘEDITELKA VYŠKOVSKÉ NEMOCNICE VĚRA SEIDLOVÁ ŘÍKÁ:

Snad už nyní sestry udržíme

Vyškov /ROZHOVOR/ - Nemocnice ve Vyškově se dlouhodobě potýká s nedostatkem sester. „Zvýšení jejich mezd nám snad pomůže,“ věří ředitelka zdravotnického zařízení Věra Seidlová.

Máte v současnosti v nemocnici dost zdravotních sester?

Stavy máme momentálně plné, ale i tak je to problematické. Když jedna odejde, je pro nás těžké najít adekvátní náhradu.

Co říkáte na zvýšení jejich mezd?

Určitě je to dobře, sestry v naší nemocnici novinku vítají s nadšením. Bohužel přidáno dostanou jen ty, které pracují ve směnném provozu a můžou vykonávat svoji práci bez dozoru. Ve zdravotnictví ale máme i jiné kategorie, které by si větší ohodnocení zasloužily. Třeba lékaři nebo fyzioterapeuti.

Věříte, že tohle řešení pomůže a sestry přestanou odcházet za lepším?

Snad to pomůže. Jen loni od nás totiž odešlo asi třicet zaměstnanců, včetně zdravotních sester, porodních asistentek, ale i fyzioterapeutů. Odešlo i jedenáct lékařů. Kolik je to za tohle pololetí, zatím nemáme vyčíslené.

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY HODONÍNSKÉ NEMOCNICE NADĚŽDA KWAŠNIEWSKÁ ŘÍKÁ:

Sestry si větší výplaty zaslouží

Hodonín /ROZHOVOR/ - Zvyšování platů se týká i desítek zdravotních sester v Nemocnici TGM Hodonín. Podle zástupkyně její ředitelky Naděždy Kwašniewské je nynější plat zdravotních pracovníků žalostný. „Doufáme, že se nám podaří sestry v nemocnici udržet,“ věří Kwašniewská.

Je navýšení platů zdravotnickým pracovníkům správný krok?

Zdravotním sestrám vyšší výplaty rozhodně pomohou. Peníze, které doteď dostávaly, byly opravdu žalostné. V naší nemocnici se to bude od prvního září týkat 138 pracovníků, hlavně vše-obecných sester a zdravotních asistentů. Doufáme, že se nám podaří sestry v nemocnici udržet. Snad to bude zdravotníky taky motivovat k tomu, aby neměnili obor.

Jaký je jejich současný průměrný plat?

Výše mzdy závisí na několika okolnostech. Například na dosaženém vzdělání nebo na odpracovaných hodinách. V průměru si zdravotnický asistent vydělá osmnáct tisíc korun hrubého. Nejde zrovna o atraktivní částku. Navýšení platu si zdravotní sestry rozhodně zaslouží.

Stalo se, že si zdravotní sestry u vás v nemocnici na plat stěžovaly?

Nic takového jsme nezaznamenali, nikdo si zatím nestěžoval.

Má vedení nemocnice v současnosti problémy se sháněním sester?

Zatím se nám daří volná místa stále obsazovat, momentálně máme plno.

Co je podle vás na práci sestry nejobtížnější?

Nejtěžší je práce s lidmi. Hlavně s příbuznými nemocných. Člověk tuto obtížnou situaci musí nějak ustát a je to samozřejmě velká zátěž na jeho psychiku. Na druhou stranu mají sestry svou práci opravdu rády, jinak by tu prostě asi nebyly.