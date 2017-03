Konec v politice? Nelituji. Stále sedím na sedmi židlích najednou, říká Ludvík

Znojmo - Lídr Změny Znojmo, opoziční zastupitel Jiří Ludvík, opustil po šesti letech komunální politiku. Chce se věnovat festivalům a rodině

Opoziční zastupitel Jiří Ludvík odešel z komunální politiky.Foto: DENÍK / Dalibor Krutiš

Sedmatřicetiletý Jiří Ludvík opustil komunální politiku, ve které se aktivně pohyboval od roku 2010. Pro Znojmo pracoval jako radní, později zastupitel. Při hledání své ideální politické cesty kandidoval za nestraníky a krátce působil v hnutí Ano, později založil Změnu Znojmo.

Lidé si ale Jiřího Ludvíka kromě politiky spojují také s muzicírováním a pořádáním hudebních festivalů. Právě náročná práce pro festivaly a rozrůstající se rodina byly hlavními důvody, proč se nekompromisní opoziční politik rozhodl z veřejného života stáhnout.

Nebudou vám chybět momenty, kdy jste byl při většině důležitých rozhodování ve městě?

Rozhodl jsem se z politiky odejít a nelituji. Byť mi bude možná trošku chybět, ale dění kolem samozřejmě sleduji. Důvody byly jasné, rodina dostala přednost. Z každého zasedání zastupitelstva jsem totiž chodil plný negativních emocí.



Kdy jste vlastně do politiky vstoupil a jak na toto období vzpomínáte?

Bylo to před šesti lety, za působení Zbyška Kaššaie. Tehdy šlo o koalici, která byla závislá na KSČM. Tehdy jsem působil v radě a měl jsem za to, že být členem rady je skutečně dobrá věc. Ostatním ale nebylo po chuti, když jsem měl vlastní názor nebo jsem byl slyšet v médiích. Během dvou let v radě jsem několikrát nestraníky přesvědčoval k odchodu do opozice, nakonec to vyvrcholilo rezignací pana Kaššaie a nástupem nového starosty. Ve mně uzrálo přesvědčení, že budu užitečnější v zastupitelstvu v řadách opozice. Chtěl jsem si uchovat to, proč jsem do politiky vůbec vstupoval.

O Jiřím Ludvíkovi

- Prezident Znojemského hudebního festivalu.

- Pedagog na gymnáziu Dr. Karla Polesného ve Znojmě.

- Houslista v Cimbálové muzice Antonína Stehlíka.

- Vedoucí sboru, který působí při gymnáziu.

- Pomáhá vést dětský folklorní soubor Veltlínek.

- Organizuje kulturní program na českém biatlonu.

- Baví ho s přáteli vyrábět víno.

Co vám tehdy nejvíce vadilo?

Do teď mám velmi živé vzpomínky na zbytečné vyhazování peněz například za právníky. Zaznamenal jsem také různé zajímavé lidi, kteří postupně figurovali v různých velkých celorepublikových kauzách.



Hnutí Změna, kterou jste založil společně s Piráty, tedy byla přirozenou reakcí na to, co jste chtěl prosadit. Jak bude nyní bez vás pokračovat?

Změna je podle mého nezávislá skupina, která bude pokračovat i beze mne. Do zastupitelstva jde místo mě Petr Bojanovský. Výraznými osobnostmi jsou i právník Petr Feichtinger a ředitel gymnázia Jiří Peroutka. Věřím, že se vyprofilují a v příštích komunálních volbách mě některý z nich jako lídr Změny nahradí.



Lidé ve Znojmě vás znají jako člověka, který společně s Renatou Horákovou přivedl na radnici protikorupční policii. Zachoval byste se tak znovu?

Bylo to tehdy poměrně jasné a jednoduché. Úřednice na radnici odmítla „něco“ udělat. Shodou okolností to byla moje kamarádka. Když jsme si vše spolu probrali, došli jsme k závěrům, které vyústily v trestní oznámení. Výsledkem pak bylo vyšetřování tajemníka Vladimíra Krejčíře. S odstupem mohu říct, že boj s korupcí je nesmírně těžká věc.



Co bylo tehdy podle vás nejobtížnější?

Boj s korupcí v mnohém připomíná boj se sedmihlavou saní, který nejde vyhrát. Všechno musí být dokonale podloženo a být nezpochybnitelné. Člověk musí být připravený na pomluvy zveřejňované v tisku a na osobní útoky. Bylo to v mnoha ohledech nepříjemné. Ale ano, kdybych se rozhodoval znovu, zachoval bych se úplně stejně. Na druhé straně je pravda, že šikovní právníci znají kličky, jak klienty z problémů vymotat.



Vraťme se k vašemu nedávnému rozhodnutí, které znamená konec práce v opozici. Jak vaši kolegové reagovali?

Musím říct, že někteří mě zrazovali a situace je mrzí. Ve své podstatě to mrzí i mě a je mi líto lidí, kteří mi projevili důvěru a dali mi svůj hlas. Těm se musím omluvit. Půlka srdce by ráda zůstala politicky aktivní, ale hlava mi to zakázala právě kvůli druhé půlce srdce, která se chce věnovat rostoucí rodině.



Co vás nyní naplňuje a kde berete energii k vašim aktivitám?

V nadsázce říkám, že sedím najednou na sedmi židlích. Učím na gymnáziu a vedu zde sbor. Hraju v cimbálové muzice, kde máme za rok sto různých koncertů či vystoupení. To je poměrně hodně. Navíc pomáhám vést dětskou cimbálovou muziku Veltlínek, která působí při folklorním souboru Dyjavánek. Práce s dětmi a s mladými lidmi je úžasná a načerpám vždy spoustu pozitivní energie. Je skvělé pozorovat, jak se jim daří, jaký dělají pokrok, a nasměrovat jejich nápady. Být učitelem je vůbec to nejskvělejší povolání, co může být. Každý pedagog by měl být zapálený a měl by hořet, pak teprve může děti něco naučit.



Tím ale výčet zdaleka nekončí. Spoustu vašeho času určitě zabere organizování festivalů…

Nesmíme zapomenout na český biatlon, kde pomáhám a mimo jiné se starám o kulturní program. Nedávno skončil povedený ročník JazzFestu, před sebou máme VOC Znojmo a velký letní festival. Na všechny tři festivaly sháním peníze a starám se o dramaturgii. Pokud mám zkušenosti a informace z jiných měst, na podobný festival, jako je Hudba Znojmo, jsou třeba vyčlenění hned tři lidé, kteří nedělají nic jiného. Ale nestěžuji si. Žiji velmi bohatý život a rozhodně mi při tolika rozdílných aktivitách nehrozí „vyhoření“. Navíc jsem si jistý, že politika festivalu spíše ubližovala.



Můžete už nyní naznačit, jaké bude hlavní téma festivalové opery?

Spojovacím tématem festivalu bude 500. výročí od vystoupení reformátora Martina Luthera. Půjde o konflikt protestantské a katolické hudby. Diváci se mohou těšit na projekt Heinricha Schütze nazvaný Příběh o Kristu. O scénické provedení se postará hvězda operní režie Linda Keprtová. Pochopitelně vystoupí opět patron festivalu Pavel Šporcl, který sehraje Bachovy a Mendelssohnovy skladby. Obrovskou hvězdou je vynikající barokní orchestr Akademie für alte Musik Berlín. Navíc máme už spoustu velkých hvězd nasmlouvaných pro ročník festivalu 2018 a potom na 2019, kdy budeme mít jubilejní, patnáctý ročník. Spousta hvězd totiž o festivalu ví.