Kraj prodává znojemskou starou nemocnici. Po letech má vážného zájemce

Jižní Morava – Devětkrát v posledních čtyřech letech nabízel krajský úřad k prodeji znojemskou stranou nemocnici. Teprve nyní našli krajští radní nabídku, kterou předloží krajským zastupitelům. Zda téměř opuštěný areál v centru Znojma prodají za šestačtyřicet milionů, rozhodnou krajští zastupitelé koncem února.

Kraj někdejší nemocnici, kterou většina oddělení již opustila, nabízel bez minimální požadované ceny. „První záměr prodeje totiž krajská rada schválila koncem listopadu 2012 a zveřejnila jej celkem devětkrát," připomněla mluvčí kraje Monika Bryndzáková.

Na poslední výzvu v závěru uplynulého roku dostal kraj tři nabídky. „Krajská rada vybrala v prosinci nejvyšší z nich, cena totiž byla jediným kritériem řízení. Soukromá firma nabídla zhruba šestačtyřicet milionů korun," dodal Brindzáková s tím, že kraj nyní s firmou projednává podmínky prodeje a konečné slovo budou mít krajští zastupitelé třiadvacátého ú­nora.

Za pozitivní posun označil chystaný prodej znojemský starosta Vlastimil Gabrhel. „Budeme rádi, pokud areál získá nového vlastníka. Informace máme a situaci sledujeme prostřednictvím našich krajských zastupitelů," řekl starosta.

V areálu sídlila historická znojemská nemocnice, v posledních letech se většina oddělení přesunula do renovované budovy na opačném konci města. Územní plán města novému vlastníkovi ukládá zpracovat a ke schválení předložit pravidla nového využití areálu.

Podle mladého architekta Jana Hory by někdejší nemocnice měla přispět rozvoji města. „Měla by se stát normálně fungující městskou čtvrtí a plnohodnotnou částí města, ale zachovat si přitom svůj charakter," uvedl před časem Hora.

Kupce pro nevyužitý areál bývalého cukrovaru hledá nyní radnice v Břeclavi. „Nabídky očekáváme do třináctého března. Pozemky nabízíme k pronájmu s odprodejem po dokončení projektu do pěti let od vydání stavebního povolení," sdělil mluvčí tamní radnice Jiří Holobrádek. Územní plán připouští široké využití pozemků od bydlení po sportoviště.

Na Hodonínsku naproti tomu již ožívá dlouho chátrající zemědělský areál u Labut. „Na farmě mám v tuto chvíli devětačtyřicet slepic, o které se starají čtyři zaměstnanci. Ti pracují i na revitalizaci zbývajících budov," řekl labutský starosta Milan Hrkalík. Obec s obnovou farma začala, později kvůli nákladům přizvala investora.