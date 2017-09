Krumlov získá sto milionů na zámek. Uspěl s žádostí o evropskou dotaci

Moravský Krumlov – Od vjezdového tunelu po dominantní věž chtějí do tří let opravit část krumlovského zámku představitelé tamní radnice. Uspěli totiž s žádostí o sto milionů korun z evropských dotací. Zamýšlí dál jednat s Prahou o možném návratu Slovanské epopeje do nově opravených výstavních prostor.

dnes 06:00 SDÍLEJ:

Zámek v Moravském Krumlově. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Ilona Pergrová

Představitele města čeká ještě další úřadování. „Naše žádost během půl roku úspěšně prošla posouzením. Získáme sto milionů korun. Máme z toho velkou radost a před sebou spoustu práce,“ uvedl starosta Tomáš Třetina. Jak dodal, radnice nyní mimo jiné připraví sérii výběrových řízení. „Do práce se chceme dát na jaře. Opravami projde jižní křídlo zámku, včetně dominantní zámecké věže,“ doplnil krumlovský starosta. Postup Krumlovských ocenil šéf brněnského pracoviště Národního památkového ústavu Zdeněk Vácha. „Pozitivní a odvážné bylo už to, že si město vzalo, podobně jako třeba Znojmo Loucký klášter, zámek pod svá křídla. V předchozích letech totiž nijak neprospíval. Výrazná památková obnova bude možná právě až nyní díky velké dotaci,“ konstatoval Vácha. ČTĚTE TAKÉ: Odškodnění po 66 letech: za nucené vyhnání z domu dostal dvě stě korun Zámek označil za významnou stavbu. „Je to první reprezentant typu moravského arkádového zámku. Svou historií je navíc spojený s významnými moravskými rody a funkcí moravských hejtmanů,“ uvedl Vácha. Představitelé města chtějí být s opravami hotoví do tří let. „Opravami projde celé křídlo, včetně jižní části arkádového nádvoří. Náročná bude obnova věže. Současně budeme pokračovat v jednáních o výstavním využití nových prostor. Stále máme zájem o Slovanskou epopej, rádi bychom představili různé šlechtické rody a ve věži přiblížili dějiny Krumlova během staletí,“ popsal starosta Třetina. Získání dotace potěšilo zastupitele Pavla Procházku. „Nebyl jsem pro koupi zámku, ale tohle je úspěch, který bude přínosný. Pokud to příliš nezatíží kasu,“ řekl Procházka. Podle starosty má město na nutnou spoluúčast peníze naspořené. ČTĚTE TAKÉ: Ruční papírna Stará škola má ocenění ze Země živitelky

Autor: Martin Moštěk