Kulturní domy? Znojmo výrazně zdražilo nájem

Jižní Morava – Znojemští radní kývli na výrazné navýšení částky za pronájem kulturních domů v příměstských částech. Kdo chce oslavit narozeniny, zaplatí násobně více než dosud. Jde přitom o malé montované stavby, známé jako likusáky. Břeclav ani Hodonín podobné stavby nemá. Lidé se tam baví v klasických kulturních domech.

Kulturní dům ve znojemské příměstské části Hradiště. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Dalibor Krutiš

Denisa Vaňková ze znojemské příměstské části Hradiště brzy oslaví kulaté narozeniny. Své přátele zve do místního kulturního domu, známého jako likusák. Ještě v únoru by za pronájem zaplatila znojemské radnici asi tisíc pět set korun. Nyní ji pronájem vyjde na pět tisíc sto korun. „Vadí mi to, ale co mohu dělat. Zaplatila jsem,“ konstatovala Vaňková.

Znojemští radní navýšení cen pronájmů projednávali minulé pondělí. „Důvodem zvyšování cen pronájmů kulturních domů v příměstských částech jsou stížnosti na rušení nočního klidu, nepořádek, rozbitý nábytek a také ochrana majetku,“ vysvětlila změnu mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková.

Za pronájem kulturního domu na soukromé akce se nově platí čtyři tisíce korun za den plus tisíc sto korun za vodu a energie. „V případě, že jde o akci pořádanou danou městskou částí jako například Dětský den, platí se jen čtyři sta korun za den,“ dodala mluvčí.

Zdražení postihlo kulturní domy v Kasárnách, Derflicích, Konicích a Hradišti. „Kulturní dům v Mramoticích slouží po dohodě pouze pro akce pořádané městskou částí,“ dodala mluvčí.

Opravy kulturních domů spolykaly v posledních letech téměř 4,5 milionu korun. „Na Hradišti se za čtyřiaosmdesát tisíc korun opravila stříška, pódium, omítky a další,“ dodala Pastrňáková.

K oslavám narozenin využívají obyvatelé sousedních regionů zděných staveb místních kulturních domů. Břeclav ani Hodonín likusáky nemá. „Takové stavby nemáme, jen klasické zděné. Jsou v městských částech Stará Břeclav, Poštorná a Charvátská Nová Ves. Ve výpůjčce je má Slovácký krůžek,“ konstatoval mluvčí břeclavské radnice Jiří Holobrádek.

Kompletně vybavený ke třeba kulturní dům v Poštorné. „Jsme schopni nabídnout úplný servis s perfektním nádobím jako v hotelu včetně třeba i vyplachovače skleniček. Často tu máme například košty. Pro oslavu narozenin o asi stovce lidí na jeden den účtujeme mezi čtyřmi až pěti tisíci korun. Ovšem pokud přijde zájemce s dvacítkou lidí, zaplatí výrazně méně. Asi tři tisíce korun. Bereme to podle počtu lidí,“ přiblížil Jindřich Tuček ze Slováckého krůžku.

V Břeclavi pak navíc funguje, na rozdíl od Znojma, velký kulturní dům v centru města. Provozuje jej soukromá společnost.

Klasické zděné kulturní domy mají i v Hodoníně. „U nás jsme nezdražovali, jen jsme o něco zvedli částku za služby kvůli navyšování mezd našich pracovníků. Nájem je odstupňovaný podle požadavků klienta. Záleží i na tom, zda jde o pronájem jen hlavního sálu nebo i foyeru a také o to, kolik hodin nájem bude trvat,“ naznačil ředitel Kulturního domu Hodonín Marcel Řimák, který dělal osmnáct let také šéfa kulturního domu ve Veselí nad Moravou.