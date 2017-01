Letos chci zabojovat o titul mistryně světa, přeje si úspěšná country tanečnice

Znojmo – Devatenáctiletá studentka pedagogické školy ve Znojmě Renata Čechová nedávno zabodovala na mistrovství světa v country tancích. Soutěž v takzvané Line Dance se konala v Liberci.

Studentka Renata Čechová (vlevo) s Kristýnou Blažkovou pózují po úspěšném mistrovství světa v Liberci.Foto: Archiv TCS Zuzana

Čechová si v mezinárodní konkurenci splnila svůj cíl. „Porazila jsem tanečnici z Německa, která nade mnou zvítězila minule. Ani mi nezáleželo, jestli budu první. Chtěla jsem být lepší, než soupeřka. A vyšlo to," říká usměvavá tanečnice.

Studentka tančí již od dětství. „Nejprve jsem od první třídy chodila na tanec do základní umělecké školy, kde jsem se věnovala rytmice. Je to předtančení k baletu. Ve třetí třídě jsem se úplně náhodou přes spolužačku dostala ke country tanci. Ve škole, do které jsem chodila, trénovala taneční skupina Zuzana. Tak jsem to prostě zkusila. Já si tam chodívala vybít energii. A navíc tam byla fajn parta lidí," naznačuje Čechová.

Po deseti letech tance se nyní dostala hodně vysoko. „Tančila jsem v kategorii jednotlivci. Line Dance spočívá v tom, že jsem dostala zadání v podobě choreografie. Tu jsem se musela naučit. Soutěžící musí zachovat kroky a k tomu si musím přidat svoje vylepšení, pohyby rukou a především výraz. Musela jsem zaujmout porotu. Být originální. To se v konkurenci šesti soutěžících zvládla nejlépe a porazila jsem i kolegyni z Německa. Teď mám zlato já," usmívá se tanečnice.

Díky poslednímu úspěchu má letos možnost získat i mistrovský titul. „To je cíl letošního roku. Jinak budu dál pomáhat s tréninkem. Trénuji nejmladší kolegy tanečníky a učím je svoji choreografii," tvrdí Čechová.

Další aktivní tanec či trénink tanečnici patrně utlumí studium na vysoké škole. „Ovšem chci i dál do Znojma dojíždět a o víkendech holky připravovat třeba na soutěž, ve které jsem nyní získala zlatou medaili," uzavírá Čechová.