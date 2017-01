Lidé ve Znojmě slavili svátek švihlé chůze

Znojmo /FOTOGALERIE/ – Historicky poprvé se přesně v den svátku švihlé chůze neboli Silly Walk sešly v sobotu v centru Znojma asi tři desítky lidí. Po loňském nultém ročníku ho připravili Michaela Cahová a Jiří Kotáb. „Silly Walk Znojmo vychází na 7. ledna, což je mezinárodní den švihlé chůze. Minulý rok jsme absolvovali tento pochod v Brně, velice nás to nadchlo, a chtěli jsme tento svátek rozšířit do našeho rodného města. Nechtělo se nám čekat celý rok, proto jsme na zkoušku organizovali nultý ročník, který nebyl přesně sedmého ledna, ale až o měsíc později," uvedl Jiří Kotáb.

V loňském roce přišlo o něco více lidí. „Letos nás bylo sedmadvacet. Potěšující bylo, že jsme viděli zcela nové tváře. Nemyslím si, že by účast ovlivnil mráz, spíš to bylo tou sobotou. Ve všední den by nás bylo jistě více," naznačil Kotáb s tím, že už se těší na sedmý leden příštího roku. „Opět půjdeme Silly Walk. Třeba už nás bude více," uzavřel organizátor nevšedního svátku, který vychází z britského humoru skupiny umělců kolem Monty Python.