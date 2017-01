Markusberg zaplatí pokutu sto tisíc. Odpad ukládala firma nelegálně

Znojemsko – Pokutu sto tisíc korun musí zaplatit miroslavská stavební společnost Markusberg za to, že ukládala odpad tam, kam neměla.

„Společnost navážela odpad z demolic a zeminu do areálu bývalé obalovny v Oleksovicích. Od roku 2013 do jara 2016 se jednalo o 385 tun odpadů. Za to jsme firmě uložili pokutu 100 tisíc korun," sdělil Jindřich Mikeš, který je ředitelem oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Brně

Proti pokutě podala firma Markusberg odvolání, ministerstvo životního prostředí však odvolání zamítlo a sankci potvrdilo.

Česká inspekce životního prostředí už přitom firmu za navážení odpadů do bývalé obalovny jednou pokutovala. Po kontrole v roce 2012 jí uložila pokutu 95 tisíc korun.

Jednatel firma Drahoslav Mikulka poukázal na to, že pozemek, kam odváží odpady, je ve vlastnictví Markusbergu. „V žádném případě neskladujeme nebezpečný odpad. Je zde pouze stavební odpad, který postupně zpracováváme. Podali jsme nyní na krajský úřad žádost o povolení, aby jsme zde mohli materiál ze staveb ukládat oficiálně," sdělil Mikulka.