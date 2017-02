Markytánky uvaří cibulačku vojákům z napoleonských válek. Jen při světle svíček

Bošovice /TIPY NA VÍKEND/ - Markytánky, vojáci v uniformách. A hlavně vůně cibulačky. Francouzské. Loni otevřený areál obecního muzea na faře v Bošovicích na Vyškovsku se v sobotu poprvé změní v zázemí vojáků z napoleonských válek.

Z fary v Bošovicích se stane zázemí napoleonských vojáků. Markytánky budou vařit polévku. Foto: DENÍK/Michal Kočí

Ti rozbijí ležení úderem sedmé hodiny večer. „Nápad se zrodil v hlavně místního obyvatele, který je člen jedné z historických skupin a zajímá se i o dobové uniformy. S vojáky tady budou také markytánky, které na ochutnávku uvaří francouzskou cibulačku," přiblížil správce muzea Jaroslav Šimandl. Dodal, že areál budou osvětlovat pouze svíčky.

Kromě polévky na příchozí čekají různé dobové ukázky. „Nejenže jim umožníme nahlédnout do vojenského ležení. K vidění bude také lazaret, v němž si zájemci můžou prohlédnout tehdejší vybavení lékařů," zmínil správce.

BEZ ELEKTŘINY

Na událost se těší i starosta vesnice Aleš Matyáš. „Vesměs všechny akce u nás pořádají spolky, stejně jako tuto. Historických je ale velmi málo, proto ji velmi vítám. Zvědavý jsem jak na francouzskou cibulačku, tak i doprovodný program. Nejvíc asi na ukázku z oblasti lékařství ze začátku devatenáctého století," okomentoval bošovický starosta Matyáš.

Akce se má odehrávat venku, nicméně právě expozici vojenského lékařství a farmacie návštěvníci uvidí uvnitř muzea. Ani tam ale nebude svítit elektřina. „Chceme, aby i muzeum osvětlovaly pouze svíčky. Náš cíl je, aby byla atmosféra co nejvěrohodnější," dodal správce Šimandl.

Podotkl, že akce bude mít spíše komorní charakter. „Areál není příliš velký a stovky lidí se do něj rozhodně nevejdou," upozornil.

Jaké bude počasí

V sobotu mohou lidé čekat zataženo až oblačno a někde i mrznoucí mlhu. Místy déšť nebo déšť se sněhem, hlavně zpočátku i mrznoucí déšť s tvorbou slabé ledovky. Nejnižší noční teploty +1 až -3 °C, nejvyšší denní 0 až +4 °C.

V neděli bude podobné počasí a zejména ve vyšších polohách přijde i déšť se sněhem. Nejnižší noční teploty +1 až -3 °C, ojediněle při zmenšené oblačnosti až -6 °C, nejvyšší denní teploty 0 až +4 °C.



TIPY NA VÍKEND

17. ročník výstavy vín

sobota, od 14.00

Na více než pětistovku vzorků vín se mohou těšit návštěvníci vůbec prvního letošního koštu tohoto nápoje na Hodonínsku. Jeho sedmnáctý ročník se uskuteční v sobotu v Moravanech. „V nabídce budou vína ze slovácké, mikulovské, znojemské i velkopavlovické oblasti," uvedl za pořadatele Lubomír Dubský.

Výstava začíná ve dvě hodiny odpoledne. Vstupné je dvě stě padesát korun. V ceně je sklenička, katalog a neomezená konzumace. „Od pěti do desíti hodin zahraje Cimbálová muzika Jury Petrů z Kyjova," řekl spolupořadatel.

Kde: kulturní dům Moravany

Za kolik: 250 korun

Opatovské šmajd

sobota, 6.00 až 8.30

Dálkové pochody lákají do Velkých Opatovic pravidelně stovky turistů. První vyrazí na cestu už v pátek v osm večer při Malohanácké stovce od sokolovny ve Velkých Opatovicích.

Opatovské šmajd startuje v sobotu ráno na stejném místě. „Na stovku většinou přijede tak kolem padesáti šedesáti lidí. I ze Slovenska, Rakouska nebo Maďarska. Do cíle dorazí tak dvě třetiny z nich. Je to dlouhý pochod," řekl za pořadatele akce Jaroslav Barvíř.

V cíli dostanou účastníci pamětní list a medaili.

Kde: sokolovna Velké Opatovice

Za kolik: 30 Kč

11. vepřové hody

sobota, od 08.00

Na nákup uzenářských pochoutek můžou v sobotu lidé vyrazit do Slavkova u Brna. Pojedenácté prostor před radnicí na Palackého náměstí provoní jitrnice, jelita nebo třeba černá polévka. „Ani letos nebude chybět její ochutnávka zdarma. V nabídce pak budou nejen zabijačkové speciality, ale také další uzenářské pochoutky," přiblížila mluvčí města Veronika Slámová.

Prodej skončí v jedenáct hodin dopoledne.

Kde: Slavkov u Brna

Za kolik: zdarma

Ochutnávka whisky

pátek, od 19.00

Jak správně degustovat whisky se dozví zájemci v pátek v Clubu No. 292 v Mikulově. Pořádají tam akci s názvem Není whiskey jako whisky. „Během ochutnávky se účastníci seznámí se základním členěním whisky podle typu a regionu a zjistí, jak nápoj degustovat a co v něm hledat. Se sklenkou v ruce budeme cestovat od jihu k severu, od východu na západ," lákali pořadatelé na procházku skotskou i irskou krajinou, přes Atlantik a dále až do Ameriky či Japonska.

Kde: Club No. 292, Mikulov

Za kolik: 550 korun

Mezinárodní výstava psů

sobota a neděle, 8.00 až 18.00

Vystavovatelé až z Číny nebo Nové Guineje přijedou na víkendovou výstavu psů na brněnské veletrhy. „Návštěvníci uvidí 335 plemen. Jedná se o jednu z největších akcí tohoto druhu ve střední Evropě," zmínil organizátor Lubomír Široký.

Součástí výstavy je po oba dny také soutěž o nejkrásnějšího psa dne.

Kde: Výstaviště Brno

Za kolik: 100 korun dospělí, 50 korun děti

Premiéra hry Cela pro dva

pátek, 19.00 hodin

Divadelní lahůdku si pro letošní sezonu připravili pro své příznivce ochotníci z Petrovic na Znojemsku. Čistě mužský divadelní soubor SPK Petrovice (Simpsonův pivní korbel) sehraje hru nazvanou Cela pro dva. „Děj bude překvapení, ale jak název napovídá, zavede nás do vězeňského prostředí. Autorem scénáře i hudebního doprovodu je učitel z Moravských Budějovic. Naši herci si ale repliky mírně upravili. Vložili si tam například nějaké narážky na loňskou hru," vysvětlila starostka Petrovic Irena Závišková.

Premiéru si herci naplánovali na páteční večer. „Budou také čtyři reprízy, poslední 8. dubna," dodala Závišková.

V pátek se na jevišti představí Jan Nejedlý společně s Pavlem Hladíkem, Vlastislavem Solařem, Janem Schovancem, Jiřím Záviškou, Tomášem Vespalcem a Ondřejem Záviškou.

Kde: Kulturní dům Petrovice

Za kolik: 50 korun

Další tipy z Brna

SVATEBNÍ DORT ROKU

Kdy: neděle 10.00 až 17.00

Kde: Boby Centrum Brno

Za kolik: 200 Kč, děti do 15 let zdarma

Největší tahák: Výsledky soutěže o svatební dort roku, cukrářské workshopy a ukázky práce s čokoládou nebo modelovací hmotou.

POHÁDKOVÝ KARNEVAL

Kdy: neděle od 16.00

Kde: Dělnický dům Líšeň

Za kolik: 60 Kč, rodinné vstupné 200 Kč

Největší tahák: Setkání s Červenou Karkulkou, vodníkem a princeznou, malování na obličej a soutěž o nejlepší masku.

Další tipy z Blanenska

JIŘÍ KOLBABA

Kdy: pátek, od 18.30

Kde: sokolovna Lipovec

Za kolik: 170 korun

Největší tahák: Přednáška známého cestovatele Jiřího Kolbaby doplněná o diashow. Příchozí si vychutnají putování po Islandu.

PLES MĚSTA BOSKOVICE

Kdy: sobota, od 20.00

Kde: Zámecký skleník

Za kolik: 200 korun

Největší tahák: K tanci hraje skupina Kvatro. V kulturním programu vystoupí folklórní soubor Velen, mix standardních tanců předvedou zkušení lektoři.

Další tipy z Břeclavska

HUSTOPEČSKÝ MASOPUST

Kdy: sobota, od 10.00

Kde: ulice Na Hradbách, Hustopeče

Za kolik: zdarma

Největší tahák: Zabijačková polévka a další pochutiny, cimbálová muzika, vystoupení Jožky Šmukaře, bohatá tombola.

LISTOVÁNÍ POKRAČUJE

Kdy: neděle, od 17.30

Kde: Club No. 292, Mikulov

Za kolik: vstupné 100 korun

Největší tahák: Na dalším scénickém čtení představí knihu Smrt Zajdy Munroa od zpěváka Nicka Cavea, vystoupí Gustav Hašek, Věra Hollá a Pavel Oubram.

Další tipy z Hodonínska

XVII. JAVORNICKÝ KROJOVÝ BÁL

Kdy: sobota, od 19.30

Kde: Javorník, sál obecního úřadu

Za kolik: běžné vstupné 100 korun, krojovaní 50 korun

Největší tahák: Jediný krojový bál na Horňácku.

FESTIVAL ŘÍZKŮ

Kdy: pátek až neděle

Kde: Bukovany, mlýn

Za kolik: platí se za konzumaci

Největší tahák: Druhý ročník oblíbené gastro akce, letošní novinka v nabídce je například mufloní řízek.

Další tipy z Vyškovska

OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY

Kdy: sobota, od 18.00

Kde: sál obecního domu, Habrovany

Za kolik: vstupné 60 korun

Největší tahák: Divadelní představení na motivy románu Bohumila Hrabala v podání Divadelního spolku Dialog.

Z JEŽKOVIC DO DRNOVIC

Kdy: sobota, od 08.05

Kde: Ježkovice

Za kolik: zdarma

Největší tahák: Turistická vycházka z Ježkovic přes Kopaniny do Drnovic. Délka trasy zhruba 8 až 10 kilometrů. Odjezd autobusem 08.05 z Vyškova.

Další tipy ze Znojemska

PLES MĚSTA JEVIŠOVICE

Kdy: sobota od 20.00

Kde: Sýpka Jevišovice

Za kolik: 80 korun Největší tahák: Společenské setkání s tancem při hudbě kapely Stone.

BRAN NA VĚČNOSTI

Kdy: sobota od 20.30

Kde: Na Věčnosti, Znojmo

Za kolik: 150 korun

Největší tahák: Profesionální pojetí hudby vycházející ze starých bretaňských lidových motivů, dávných tanců a zpěvů moře. Osobitě zpracované tradiční tance a písně, doplněné skladbami členů kapely.