Matematika u maturit? Pro naše žáky Waterloo, myslí si ředitel

Jižní Morava /INFOGRAFIKA/ – Sedláci na koních, vězni, Křemílek s Vochomůrkou. V takových převlecích se Josef a Ilona Kupčíkovi z blanenské místní části Těchov zúčastnili masopustního průvodu. Dvanáctiletou osobní tradici nepřeruší ani letos. Už teď se těší, až se pochlubí vlastnoručně vyrobenou maskou. „Za co půjdeme, neprozradím. Vždycky to až do poslední chvíle tajíme," zasmál se Kupčík.