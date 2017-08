Miroslavský zámek navštívila dcera poslední majitelky

Miroslav – Vzácnou návštěvu zažili o uplynulém víkendu správci miroslavského zámku. Do městečka zavítala Elizabeth Strachotinsky von Strachotin, dcera poslední majitelky zámku.

Elizabeth Strachotinsky von Strachotin se svými čtyřmi dcerami u miroslavského zámku.Foto: Eliška Nohavicová

Během druhé světové války v Miroslavi se svou matkou a sourozenci trávila letní prázdniny. Do zámku se tak opět podívala po více než sedmdesáti letech. „Dcera paní Elizabeth nás kontaktovala prostřednictvím webu s tím, že by se s rodinou chtěla podívat do míst, kde trávila dětství. Fotografie i informace, které nám poskytla, zpracujeme a nabídneme návštěvníkům,“ řekla vedoucí zámku Jana Kopečková.