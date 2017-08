Mohutné kácení? Obnova Horního parku se odkládá, zatím jen vysadí nové stromy

Znojemsko – Jedenašedesát stromů mělo padnout v Horním parku při další etapě dlouholeté obnovy všech městských parků ve Znojmě. Nyní ale radnice od smělých plánů upustila. „Vedení města navrhlo, aby v roce 2018 park získal pouze náhradní výsadbu. Proto také stáhl odbor investic a technických služeb žádost o kácení stromů. V příštím roce tak necháme vysadit jedenadvacet nových stromů, deset z nich v Horním parku a jedenáct v Kolonce,“ vysvětlila mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.

Alej v Horním parku poskytuje v parném létě potřebný stín.Foto: Deník / Pergrová Ilona

Doplnila, že Horní park dostane nové solitérní stromy do míst, která v budoucnu plánovaná obnova zasáhne co nejméně.

Starosta Znojma Vlastimil Gabrhel podotkl, že na splnění nynějšího termínu náhradní výsadby zarputile trvalo vedení Okrašlovacího spolku. „Nedohodli jsme se, spolek má svoje hlasité argumenty. Nyní se může stát, že nově vysazené stromy budou v budoucnu ohrožené vibracemi stavebních strojů,“ poukázal Gabrhel.

Šéf Okrašlovacího spolku Otto Bouda podotkl, že je překvapený stažením žádosti o kácení. „Nyní je ve věci více otázek než odpovědí. Park je stále neudržovaný a bojím se, že za další rok a půl ho město nechá zcela napospas,“ naznačil Bouda. Podle něho může současné stanovisko radnice souviset s obavou z následků nepopulárních kroků před volbami.

Mluvčí města Pastrňáková ale poukázala na nutný soulad peněz a projektu. „Město toto rozhodnutí udělalo na základě průběžného hodnocení priorit a připravenosti projektů. Všechny projekty musí být sladěny s financováním,“ vysvětlila.

Šéf Okrašlovacího spolku se obával, že v projektové dokumentaci stále není zřejmé, kudy povedou sítě. „Nebo alespoň tato dokumentace nebyla ve spise přiložená. To mě zaráží. Například ve Vídni je zcela jiná situace. Při obnově parků se většina prací dělá ručně a bagry tam nemají své místo,“ poukázal Bouda.

Z dosavadního vývoje a vzhledu již obnovených parků je lehce rozladěný zastupitel Pavel Jajtner. "O obnově parků se mi nemluví dobře, byl jsem totiž v době, kdy se o ní rozhodovalo, radním. Já sám jsem ale rozhodně nebyl příznivcem toho, aby se měnila struktura stromů," připomněl Jajtner.

Dodal, že rozhodnutí obnovu Horního parku odložit vítá. "Je to pro mě dobrá zpráva. Parky jsou citlivá věc a nepopulární řešení by mohlo jitřit před komunálními volbami veřejné mínění. Doufám v to, že k revitalizaci Horního parku město přistoupí způsobem, který bude pro všechny akceptovatelný," doufal Jajtner.

Jasný názor na to, jakou cestou nemá jít Horní park, má obyvatelka Znojma Iveta Hlobilová. "Chápu, že každému se líbí něco jiného, mně osobně nový Střední park navozuje atmosféru ústavní zahrady. Bílé sterilní lavičky a přesně geometricky vyznačené záhony. I ve městě by mohl při odpočinku člověk najít potřebné soukromí. Lavičky jsou ale moc blízko u sebe. Navíc takový park už s přírodou nemá nic společného. Naopak mojí dceři se Střední park líbí. Je to skutečně otázka osobního vkusu," uvazovala Hlobilová.

Další obyvatelé Znojmo oslovení redakcí Znojemského deníku se shodli na důležitosti odborných posudků a potřebnosti vzrostlých stromů, které poskytnou potřebný stín. "Horké léto opět ukazuje, jak město parky se vzrostlými stromy potřebuje. Jestliže odložení kácení znamená, že město půjde cestou postupné obnovy, je to jen dobře. Na Horním parku je vidět, jak péči potřebuje. Je jen škoda, že město mu nevěnuje tolik pozornosti jako Střednímu a Dolnímu parku. Přivítal bych zde častější úklid a údržbu," uvažoval například David Grossmann.