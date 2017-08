Mopedisté se v Dobšicích na startu soustředili jako při Grand Prix

Dobšice /REPORTÁŽ/ – Hloučky lidí v barevných tričkách posedávají u stolů před dobšickou hospodou. Snaží se překřičet hlasitou hudbu, která se line z reproduktorů. Vždy, když se ozve charakteristický zvuk blížícího se mopedu, ožijí a sledují, kdo z jejich známých se blíží. „Slávo, vítám tě v Dobšicích zase po roce,“ poplácávají se přátelé po ramenou. Nadšenci z týmu Moped Dobšice pořádají již podeváté setkání mopedů.

Akce již zdaleka není lokální záležitostí party přátel. „Obvykle máme na devadesát účastníků. Míří k nám lidé z Opavy, Kladna, Hradce Králové nebo Plzně,“ říká za organizátory Pavel Širůček.

U registračního pultu se začíná tvořit fronta. Moderátor zatím vysvětluje, co účastníky vyjížďky čeká. Ujedou trasou dlouhou šedesát kilometrů a vyrazí do Tasovic, Načeratic, Hrádku, Božic a zpět. „Bohužel, problém máme se značením u Dyje, někdo nám smazal šipky. Dávejte prosím pozor, ať nejede až do Brna,“ ozývá se z mikrofonu.

Trasa je téměř totožná jako v minulých ročnících. Spousta mopedistů ji již má ověřenou a vyzkoušenou mnohokrát na vlastní kůži. Přesto je cítit lehkou nervozitu.

Někteří borci stojí na startovní čáře již čtvrt hodiny před startem. Chtějí mít jistotu, že se jim nebude plést nikdo pod kola. „Přátelé, není to závod, je to vyjížďka. Navíc můžete si být jistí, že také letos bude fungovat sběrná služba pro ty, co nedojedou. Během týdne všechny opozdilce stihneme posbírat,“ žertují pořadatelé.

Stadion S 11

- byl prvním rozšířeným a sériově vyráběným mopedem Československého podniku n. p. MOTOR České Budějovice. Stroje pocházejí z let 1957 – 1959. Obvykle dosahují rychlosti 40 kilometrů za hodinu.

Kromě nejrychlejšího muže, nejrychlejší ženy, nejstaršího a nejmladšího účastníka vyhlásí také největšího smolaře vyjížďky a cenu fair play.

Pět minut před startem je již všech sedmaosmdesát odvážlivců připraveno na startovní čáře. Motor běží a hlasité burácení žene Dobšické ven na ulici. Zvědavě čekají, jak mopedy zvládnou odstartovat. Soustředěné pohledy za přílbami si nic nezadají před napjatou atmosférou před brněnskou Grand Prix. Bílý prapor dává jasný pokyn a mopedy se řítí vpřed. Řidiče čeká minimálně tři čtvrtě hodiny v sedle.

U startu nechyběl ani starosta Dobšic Jaroslav Jenšovský. „Když za mnou chlapi před devíti lety přišli, že chtějí takovou akci pořádat, vůbec jsem netušil, jakou získá během let popularitu. Je dobře, že mopedisté u nás fungují. Pokud vím, scházejí se každý týden,“ říká Jenšovský.

Mnozí místní nadšenci jezdí na původních strojích Stadion S 11, jiní zase na modernějších verzích. „Stadion je naše značka mopedu a je jen dobře, že se lidé kvůli nim dokáží setkávat,“ míní Jenšovský.