Mráz ohrožuje vinice v dolinách. Katastrofa jako v roce 1985 se zatím nekoná

Břeclavsko, Znojemsko – Teploty v noci na sobotu měly opět klesnout až k minus dvaceti stupňům Celsia. Mrazy navíc trvají už několik týdnů. První vinaři hlásí, že jim některé keře pomrzly. „Místy se může stát, že když bude minus dvacet či pětadvacet stupňů, způsobí to nějaké pomrznutí, ale jde o výjimečnou záležitost," řekl například vinař Jiří Maděřič z Moravského Žižkova na Břeclavsku.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Ševčík

Podle něj problémy hrozí převážně tam, kde jsou vinice na rovině nebo v měkké dolině pod kopcem. „Na stráních a dobrých tratích vinohrady poškozené nejsou. Ale může se stát, že réva uschne, pokud bude půda dlouhou dobu promrzlá. Hlavně mladé keře. Ovšem to vinař zjistí až na jaře, jakmile vinohrady začínají obrůstat," nastínil Maděřič.

Spíše optimista je Josef Valihrach z Krumvíře na Břeclavsku. „Pokud budou teploty do minus dvaceti stupňů, tak by to pro vinice neměl být problém. Aspoň vymrznou škůdci," připomněl vinař, jenž je i předsedou Vinařské asociace.

Pokud teploty klesnou ještě níž, může nastat pro vinaře komplikace. „Pamatuji si na rok 1985. Tehdy teploty sahaly až k minus třiceti stupňům. Ve vinohradech vymrzala očka a potom jsme museli uřezat celé hlavy vinic," zavzpomínal Valihrach s tím, že v tomto roce kromě ryzlinku nebylo žádné víno.

Rtuť teploměru v posledních dnech s obavami sleduje také ředitel Znovínu Znojmo Pavel Vajčner. „Zatím jsme nezpozorovali žádné škody. Prořezávaná očka dosud vypadala zdravě, ale problémy se mohou ukázat až později. Uvidíme, co ukážou statistiky, ale podle mě byl letošní leden jeden z nejchladnějších za dlouhé roky," podotkl Vajčner.