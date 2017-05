Mrazy podruhé ničily vinohrady. Zemědělci hlásí milionové škody

Jižní Morava – Totálka. Tak komentovala poškození ve vinicích po mrazech z noci na středu Dagmar Sedláčková z Vranovic na pomezí Břeclavska a Brněnska. „Radovali jsme se, že jsme zachránili vinohrad před nedávnými minus šesti stupni zakuřováním. Teď je to kvůli malému mrazíku v háji. Předpověď ukazovala plus jedna, ale podcenili jsme to. Bylo minus dva," konstatovala Sedláčková.

Větší škody než při mrazech, které zasáhly jih Moravy před třemi týdny, hlásí i vinař Václav Petrásek z Bořetic na Břeclavsku. „Nejhůře dopadla výsadba nových vinohradů. Tam budou škody největší,“ sdělil Petrásek. Na Hodonínsku spadla teplota pod nulu už kolem jedenácti hodin večer. „Řádně na frak dostaly hlavně vinohrady, škody jsou výrazně vyšší, než byly v dubnu. Zatímco ovocné stromy pomrzly už předtím, réva teď byla více narašená než tehdy. Škody půjdou do milionů,“ vyčíslil předseda Okresní agrární komory v Hodoníně Petr Chaloupka. ČTĚTE TAKÉ: Zmrzlé vinohrady? Ve Velkých Bílovicích a okolí až osmdesát procent Poškození vinic hlásí i na Znojemsku. „Škoda bude jasná až za několik dnů, odhadem se jedná o dvacet až třicet procent. Podobně jsou na tom i ostatní vinaři,“ řekl marketingový ředitel Vinařství Lahofer Daniel Smola. Obavy o úrodu mají po středečních mrazech také zemědělci z Agrospolu Knínice na Blanensku. Ráno tam u země naměřili čtyři stupně pod nulou. „Ztráty mít určitě budeme. V ohrožení jsou jabloně, švestky, višně a keře rybízu. Letos nám už jednou pomrzla také cukrová řepa, kterou jsme museli vysít znovu. A teď zase mrzlo,“ uvedl ředitel společnosti Ladislav Menšík. Naopak zemědělci z Vyškovska se shodují, že noční mrazy jejich plodiny výrazně nepoškodily. „Řepka sice měla ohnuté květy, ale má schopnost nahradit je dalšími, takže nepočítáme, že by vznikly škody. Ne kvůli mrazům,“ oznámil ředitel Kojálu Krásensko Ladislav Ševčík. Už vlivem dubnových mrazů došlo podle Svazu vinařů k úhrnné škodě na neprodaném víně ročníku 2017 ve výši asi pěti set milionů korun. Ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku a okolí újmy šedesáti až osmdesáti procent.

