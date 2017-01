Mrznoucí jazz pod Radniční věží: Do minus patnácti v pohodě, říkali muzikanti

Praha, Znojmo – Třináct hráčů do pole a šestnácté vítězství v řadě. To je vizitka znojemských florbalistů z dvacátého kola první ligy, které se konalo na hřišti pražských Královských Vinohrad. Na střídačce dokonce chyběl i šéftrenér klubu a hlavní trenér A-týmu Jan Šťastník, který je nyní na zahraniční stáži ve švýcarském velkoklubu SV Wiler Ersigen. Ani to výkon Jihomoravanů nepoznamenalo. S přehledem tak i nadále jednoznačně vládnou celé druhé nejvyšší florbalové soutěži.