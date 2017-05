Na obchvatu Znojma rostou mosty. Přibudou dopravní omezení

Jižní Morava – Myšlenkou na to, že se do dvou let dočkají důležité části znojemského obchvatu i opraveného průtahu Příměticemi a Suchohrdly, se mohou utěšovat řidiči projíždějící klíčovými silnicemi na severním okraji města. Mezitím musí dávat pozor, která silnice je právě otevřená a kam povede objížďka.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Už nyní musí být řidiči ve střehu, když projíždí kolem staveniště obchvatu v Přímětické ulici u odbočky ke znojemské nemocnici. Paralelní cesta k Únanovu mezi křižovatkami nad nemocnicí a Sever je navíc uzavřená. Situace v Přímětické se kvůli stavební pracím poměrně často mění. „Zpočátku tam navíc byly zmatky s přenosným značením a vznikaly kolizní situace. Řidiči jezdili po paměti levým pruhem na Přímětice a najednou se ocitli v protisměru. Sám jsem tam zažil moment, kdy jsem jel z Přímětic a v protisměru se mi tam pokoušela vjet fabie. Naštěstí značení brzy upravili,“ připomněl řidič Pavel Mrázek. Kvůli omezením nyní řidiči proto nyní častěji využívají severnější cestu přes Přímětice, Suchohrdly a Kuchařovice. „Z Únanova a Mašůvek jezdí řidiči do jižní části Znojma častěji přes nás. Nárůst provozu je viditelný. Připravují se ale opravy i našeho průtahu, to pak bude záležet na tom, jak se silničáři domluví,“ poukázal starosta Kuchařovic Lubomír Mlejnek. ČTĚTE TAKÉ: Velké rekonstrukce na silnici II/408: opraví průtahy, ladí objížďky a termíny Krajští silničáři se snaží svoje plány se stavbou obchvatu sladit. „Předběžně jsme dohodnuti, že letos respektujeme my jejich stavbu, příští rok oni budou respektovat, že potřebujeme dva nebo tři měsíce na opravu úseku mezi silnicemi na Jevišovice a Únanov. Kvůli zajištění příjezdu k nemocnici musí být v této době obě silnice průjezdné. Pokud jde o naše práce, zamýšlíme začít zřejmě na podzim průtahy Suchohdrdel a Přímětic v úseku u rybníka,“ sdělil vedoucí znojemské oblasti krajské správy silnic Jaroslav Kosík. Krajské silnice se s budovaným obchvatem potkávají v místech budoucích mostů. „Letos budou hotové čtyři, pátý u Přímětické je kvůli nutným dopravním omezením v plánu na příští rok,“ sdělila mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková. Stavba mostu zkomplikuje život také řidičům v Břeclavi. Ředitelství silnic ji chystá na silnici z Břeclavi do Poštorné přes odlehčovací rameno Dyje. Plánovaný termín v roce 2019 nyní ředitelství silnic kvůli většímu rozsahu prací a nutnosti stavby pontonového mostu přehodnocuje. ČTĚTE TAKÉ: Stavba obchvatu Znojma pokračuje, další města na jižní Moravě čekají

Autor: Martin Moštěk