Na rozjezd nakladatelství mi dala rodina rok času, říká podnikatelka

Miroslav /ROZHOVOR/ – Bývalá učitelka a zástupkyně základní školy skončila ve škole ze dne na den. Hana Mühlhauserová nemusela dlouho přemýšlet, čím svůj profesní život pro další roky naplní. Nyní je lektorkou, autorkou řady učebnic a založila vlastní nakladatelství HANAMI. Navíc se s ní mohou lidé pomyslně potkat na zámku v Miroslavi. Je totiž jednou z místních osobností, které našly své místo na fotografické výstavě Lidé Miroslavi.

Hana Mühlhauserová vede nakladatelství HANAMI, které vydává učebnice pro základní školy. Návštěvníci miroslavského zámku se sní mohou setkat nepřímo na velkoformátové fotografii, která je součástí výstavy Lidé Miroslavi.Foto: Oldřich Hrb

S jakými ideály jste před lety nastupovala do školství?

Ze začátku to nebylo ani tak o ideálech, ale spíše o proniknutí do samotného procesu učení, o zvládnutí učitelského řemesla a o navázání kontaktů s kolegy v učitelském sboru. Důležité bylo také přesvědčit rodiče a získat jejich důvěru.



Co stálo za vaším odchodem ze školství? Jak vše hodnotíte s nynějším odstupem?

Neodešla jsem ze školství, ale z konkrétní školy. Důvodů bylo víc. Hlavním z nich byla nepřátelská atmosféra mezi kolegy. Nyní vidím, že jsem se tehdy rozhodla správně. Každá změna člověka posune a otevře mu nové příležitosti. Odešla jsem v čase, kdy jsem byla schopná vybudovat si prosperující firmu. Naučila jsem se spoustu nových věcí a pustila se do práce, která mě nesmírně těší a naplňuje.



Rozhodla jste se zůstat v oboru a staráte se o to, aby se děti učily z kvalitních učebnic. Bylo nakladatelství hned vaší jasnou volbou?

Ze školy jsem odešla ze dne na den. Nějakou dobu jsem působila jako redaktorka regionálních novin Zrcadlo a současně jsem pracovala na nových pracovních sešitech pro páťáky, které jsem chtěla vydat. Jakmile jsem je měla hotové, skončila jsem v Zrcadle a začala se věnovat nakladatelství a lektorské práci. Nutno podotknout, že část vaší otázky směřující k tomu, že se starám o to, aby se děti učily z kvalitních učebnic, zní poněkud nadneseně.



Jaká slova byste tedy zvolila vy?

Snažím se o to, aby materiály, které pro žáky prvního stupně a jejich učitele tvořím, byly obsahově smysluplné. Měly by nabízet zajímavé aktivity, díky kterým se děti naučí vše potřebné. Mladší děti si totiž zapamatují a dále umí používat jen ty informace, kterým rozumí a s kterými jsou spojené činnosti, aktivity a zážitky.



Jak složité bylo rozběhnout nakladatelství?

Spustit nakladatelství není až tak složité, máte-li co vydávat. Pracuji tak, že učebnici si sama napíšu, seženu si ilustrátory, grafiky, tiskárnu, sama vše zaplatím a pak prodávám. Do začátku a pak na každý další titul tedy potřebujete hlavně peníze. Na můj první tisk padla dvě rodinná stavební spoření. Manžel tehdy prohlásil: „Dáme ti všechny peníze, co máme, a rok času na to, abys zkusila, jestli to bude fungovat. Pokud ne, tak těmi tvými sešity zatopíme a ty se vrátíš do školy.“ Všechno dobře dopadlo a vydavatelství funguje už dvanáct let.



Jste lektorkou pro dospělé, jaký je rozdíl mezi učením dětí a dospělých?

Nelze to srovnávat. U dospělých si mohu vybrat téma, na kterém budu pracovat, a nejsem zodpovědná za to, že se účastníci semináře něco naučí. Mám možnost si vybrat, koho chci školit, a stejně tak účastníci kurzů mohou odejít nebo se na ně již víckrát nepřihlásí. Učit ale celý rok například prvňáčky, to vyžaduje skutečné pedagogické mistrovství, velkou dávku trpělivosti a empatie. Učitel může dítě ovlivnit negativně, či pozitivně na celý život.

Celý rozhovor najdete v pondělním týdeníku Naše Znojemsko.