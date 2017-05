Novela zákona vyhání drony z Podyjí. Má zajistit potřebný klid zvířatům

Jižní Morava – Unikátní záběry kaňonu řeky Dyje pořízené pomocí dronu jsou patrně minulostí. Nadšenci s bezpilotním letadlem musí od června respektovat zákaz, který přinesla novela zákona o národních parcích. Dron totiž podle ochránců přírody způsobuje stres zejména ptákům v době hnízdění. „Negativním příkladem může být České Švýcarsko. Nedávno poletující drony znemožnily zahnízdit páru sokolů," připomněl ředitel Národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Podle něho by bylo dobré řešení kdyby každý, kdo pouští dron, měl licenci. „Zatím je pouští kdejaký amatér, který si na dron nasadí kameru. Svět se mění, před lety jsme neměl ani tušení, jaké problémy budeme muset řešit.“ postěžoval si Rothröckl.

Právě Podyjí a jeho příroda je pro majitele dronů vyhledávané místo. Úplně volný přístup ale do parku nemají. Ti, kteří se pořizováním obrazových materiálů živí, si potřebné papírování pokaždé vyřídí. „Již nyní potřebujeme výjimku, jestli vše bude ještě přísnější, je to škoda,“ podotkl Petr Faraga, který pomocí dronu občas natáčí snímky nad Podyjím.

Podle šéfa národního parku budou nyní veškeré výjimky posuzovat individuálně. „Pro vzlétnutí dronu nad park musí být vážné důvody a měl by převážit veřejný zájmem nad ochranou přírody. Jako příklad mohu uvést situaci, že se v Podyjí ztratí dítě. Do doby, než doletí vrtulník může terén zkoumat právě dron,“ podotkl Rothröckl.

Nadšenci s drony míří čas od času také na Pálavu. Také zde udělují výjimky, a to v případech, když se piloti pohybují mimo vyznačené trasy. Drony pro ochránce přírody nejsou velkým problémem, ale z různých videí zveřejněných na internetu zjišťují, kde všude se také lidé v chráněném prostoru pohybují. „O výjimku žádají nadšenci asi jednou za rok. Drtivá většina lidí se ale s nahlášením ani neobtěžuje. Záběry pak vidíme třeba náhodou na Youtube. Populární je Svatý Kopeček nebo třeba Děvín,“ sdělil Jiří Kmet z Chráněné krajinné oblasti Pálava.

Uvažoval nad tím, že videa lidé zveřejňují anonymně a jejich tvůrce je obtížné dohledat.

Profesionálové, kteří drony využívají ke své práci, uvažují o tom, že zákon o ochraně přírody má se zákazem dronů svou logiku. „V zahraničí jsou taková opatření běžná. Na druhou stranu ale poněkud rozpačitě působí tvrzení zástupců ministerstva životního prostředí, podle nichž si na provozovatele dronů stěžují turisté. Tolik bezpilotních prostředků tu zatím pořád ještě není,“ poukázal fotograf Jan A. Novák na stránkách Droneweb.

Již před nějakou dobou vyhnali správci drony z nádvoří hradů a zámků. Zákaz upravuje návštěvnický řád. „Ve všech památkových objektech v naší správě zakazujeme létání bezpilotních letadel a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu kastelána,“ sdělila mluvčí Národního památkového ústavu Dagmar Šnajdarová.

Drony jsou na trhu v různých hmotnostních kategoriích. Pro všechny platí, že je je lidé mohou používat ve vzdálenosti sto padesáti metrů od obydlí. Dron může vyletět díky své konstrukci až do několika kilometrů, zákon povoluje pouze do té výše, do jaké jej majitel kontroluje očima. Obvykle je to nějakých sto až dvě stě metrů.

● Létání s drony upravuje doplněk X zákona o civilním letectví a nyní také zákon o ochraně přírody a krajiny, který drony výslovně zakazuje. Zákaz platí od června.

● Lidé, kteří chtějí natáčet pomocí dronu v Národní parku Podyjí musí již nyní žádat o výjimku.

● Nově budou veškeré žádosti o výjimky ochránci přírody posuzovat velmi přísně. Dron do Podyjí bude moci v případě pátrání po pohřešovaných osobách.

● Kdo používá dron do 20 kilogramů k rekreačním účelům, povolení nepotřebuje. Musí ale dodržovat daná bezpečnostní pravidla.

● Jakékoli drony používaní ke komerčním účelům vyžadují příslušná povolení.

Drony nad městem? Amatéři někdy nevědomky ohrožují okolí

Brno /ROZHOVOR/ – Začínal jako šestiletý chlapec s modely letadel, ke kterým ho přivedl jeho strýc. Sedm let se Jan Semotam živí natáčením filmů pomocí dronů. Ke své profesi se dostal náhodou. „Natočil jsem na žádost kamarádů závody do vrchu, a to tak, že jsem na letadélko připevnil malinkou kameru v době, kdy drony u nás vůbec nebyly. Postupem času jsem přidal také první konstrukci a vlastní software na ovládání stabilizace kamery," přibližuje Semotam. Od roku 2011 se pohybuje ve filmovém odvětví. Společně s kolegy z brněnské společnosti FlyMedia pořizoval letecké záběry ve městech pro filmy a seriály, jako je Legends, Underworld, a také mnoho reklam. Později přešli na průmyslové inspekce fotovoltaických elektráren. Řeší také úniky tepla na produktovodech či budovách. Drony využívají také v lesnictví a zemědělství, kde například vyhodnotí stav plodin a množství potřebného hnojiva. S drony má tedy dlouholeté zkušenosti.

Jak vzpomínáte na začátky?

Postavili jsme si malý dron na Gopro a později na fotoaparáty. Později přišly na řadu velké stroje na filmové kamery. Bylo třeba začít řešit legislativu společně s leteckým úřadem. Jedny z prvních registrací jsme řešili my jako poloamatéři. Přidaly se k nám i ostatní firmy, které s drony tehdy pracovaly.

Co bylo nutné s leteckým úřadem dojednat?

Řešili jsme, co je bezpečné a co ne. Každá železnice, silnice nebo produktovod má své ochranné pásmo. Při natáčení musíme udělat zábor, aby dron v případě pádu neohrozil životy nebo majetek nezúčastněných osob. Nenahlášené létání nad silnicí či nad obydlenou částí je klasifikované jako veřejné ohrožení.

Musí se amatéři zaregistrovat?

Drony jsou poměrně dostupné, menší přijdou třeba na tisíc korun, velké stroje pak mohou stát i milion. Pokud se amatéři nezaregistrují, měli by se alespoň nechat pojistit. Pojistka pak v případě způsobené škody pokryje až jeden milion korun. Ale jen v případě, že člověk nelétá nad městem, kde je bez speciálního povolení přísný zákaz létání. Užitečné také je, když potřebné rady dokáže poskytnout prodejce, což se bohužel mnohdy neděje. Výborné je využít speciální školení u certifikované firmy, které přijde na nějaké tři tisíce korun. Alespoň tak to chodí u nás. Ke každému prodanému dronu dáváme hodinové školení zdarma.

Co takové školení obnáší?

Snažíme se dělat maximum, aby lidé létali zodpovědně. Musí si být vědomi toho, že dron není hračka. Navíc jsme teď rozjeli pětaosmdesátiprocentní dotační program, kde si klient může požádat o komplet školení na letecké práce. Chceme předejít nehodám a následným škodám na majetku či zranění.

Kde je podle vás nejbezpečnější místo pro „vypuštění" dronu?

Je to podobné jako s modely letadel. Doporučuji volné plochy, například pole nebo malé letišťátko pro modely. Bohužel dobře vím, že někteří nadšenci jsou schopni létat s drony i v přistávacím pásmu letišť. Dron totiž takřka na místě dokáže vzlétnout i přistát a lidé si s nimi čím dál víc dovolují. Může se stát, že nějakému amatérovi dron spadne, někoho vážně zraní a kvůli medializaci případu bude letecký úřad reagovat tak, že omezí i profesionální firmy, které dodržují zákony. Stačí jeden nezodpovědný uživatel a odnesou to všichni.

Jakou vidíte souvislost mezi drony a ochranou přírody?

Díky dronům můžeme pozorovat kůrovce na stromech ještě dříve, než stromy poškodí. Navíc nedávno jsme se starali o záběry pro seriál Modrava. Provázeli nás ochránci přírody z Národního parku Šumava, kteří dobře věděli, kde se vyskytují chránění živočichové a ptáci. Do těchto míst nás samozřejmě vůbec nepustili. Některé druhy ptáků může dron vyrušit tak, že se nevrátí k mláďatům.

Více informací najdou zájemci na www.flymedia.cz