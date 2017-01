Obce sčítají výnosy z Tříkrálové sbírky. Miroslaví prochází koledníci o víkendu

Znojemsko – Obyvatelé Višňového už vědí, kolika penězi se letos podíleli na Tříkrálové sbírce. Podobně jako jinde mají také sečteno.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Karásek

„Višňovští občané letos do sbírky přispěli částkou 33,8 tisíce korun," informovala na webu městečka Ludmila Krchňavá z místní farní charity.

Připomněla, že to bylo už posedmnácté, co do tamních ulic vyšly skupinky v kostýmech tří králů. „Před sedmnácti lety nám lidé otvírali s rozpaky a údivem. Dnes se nám dostává přátelského přijetí, vřelých úsměvů a někdy i dojemných slziček," přiblížila Ludmila Krchňavá.

I lidé z Jevišovic a okolí už vědí, jak přispěli v Tříkrálové sbírce. V samotném městě vybrali koledníci přes 19 tisíc korun, ve Střelicích šest a v Černíně necelých devět tisíc. Částky zveřejnilo město.

Naopak v Miroslavi se Tříkrálová sbírka koná až nyní. Tamní koledníci vyrazili s kasičkami tento víkend. Sbírka se koná v sobotu i v neděli. „Výtěžek bude použit na financování sociálních projektů," uvádí organizátoři na webu města.