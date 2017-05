OBRAZEM: Hotaři vynesli kozla, do kraje zazářila nová boží muka

Znojmo – Ze znojemského Masarykova náměstí jsou v brzkém odpoledni slyšet lidové melodie, před Domem umění se zvětšuje hlouček lidí. Jedni ve větrovkách, druzí v krojích hotařů nebo venkovských tet se chystají k tradičnímu vynášení hroznového kozla do vinohradu. „Hroznová koza se svou rodinou patří k celé řadě božstev, které odedávna pečovaly o úrodu. V různých krajích mají různé podoby a jména, u nás je to právě kozí rodina, která pečuje o vinice, střeží je, pomáhá poctivým vinařům a ty zlé trestá," vysvětluje úvodem v roli obecního učitele Jiří Svoboda, president spolku. Členové mu jen napůl žertem říkají otec zakladatel.

Dům umění se pak na chvíli mění v hospodu, kde hroznový kozel trávil zimu, aby nabral sílu na jaro. Hotaři buší na dveře, šenkýřka je pozve dál, kapela spustí veselou písničku a bez ohledu na mírný déšť se průvod vydává na cestu přes Karolininy sady a Kraví horu k Popicím.

Ve vinici na okraji Popic se průvod zastavuje. Poblíž dřevěné vyhlídky s rozhledem do širokého kraje totiž stojí nová boží muka. „Tohle místo je čím dál navštěvovanější a tak si moji rodiče řekli, že by tu bylo vedle vyhlídky pěkné postavit i boží muka s patronem vinařů svatým Urbanem,“ vysvětluje Marek Špalek z rodinného vinařství z blízkého Nového Šaldorfu, které se o vinice stará. Kapličku přichází požehnat loucký farář otec Marian, který na slavnost přilétl na svém oblíbeném paraglidu. „Svatý Urban byl jedním z papežů ranné církve. A podobně jako o dalším patronu vinařů svatém Martinovi se o něm vypráví mnoho příběhu. Jeden z nich vysvětluje, proč se právě on stal i patronem vinařů. Církev v jeho době čelila pronásledování a on jednou unikal těm, kdo mu usilovali o život a ukryl se ve vinici. Pronásledovatelé ho tam nenašli a on je i proto uctíván jako ochránce vinařů,“ říká přítomným loucký farář.

Potom hotaři odnesou kozla mezi řádky vinohradu. Kolem skotačí děti v roli kůzlat. Potom se průvod vydává na cestu ještě do sousední vsi, posedět v hospodě a ukrýt se před znovu hrozícím deštěm.