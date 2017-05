OBRAZEM: Klobásy i víno provoněly Znojmo. Dny partnerských měst jsou tady

Znojmo - Italové, Němci, Slováci i Rakušané přijeli do Znojma, aby prezentovali svá města a typické výrobky. Dny partnerských měst zaplnily znojemské horní náměstí. V sobotu zahájí program folklorní soubor z Nových zámků, a to již v deset hodin dopoledne. Na pódiu se budou střídat soubory až do šesté hodiny večerní. „Přivítáme delegace z italských měst Trento-Povo, Trento-Villazzano a Pontassieve, z rakouského Retzu, z německého Torgau a ze slovenských měst Bratislava-Ružinov a Nové Zámky. Na pódiu se budou střídat soubory a zpěváci ze všech přítomných měst. Přímo na náměstí si každý bude moci zakoupit delikatesy typické pro danou zemi, reprezentovanou partnerským městem," sdělil místostarosta Znojma Jan Grois.

Členové italské delegace se v sobotu 6. května zúčastní také Dne obce Vrbovec. Důvodem tohoto spojení jsou historické souvislosti, kdy v období první světové války početná skupina obyvatel z oblasti Trenta odešla právě do obce Vrbovec a dalších okolních obcí. Program začíná v jednu hodinu po poledni. Návštěvníky čeká slavnostní mše, vystoupení skupiny historického šermu Albion, pěveckého sboru z Blatnice a cimbálové muziky Vinohrádek. K vidění bude výstava historických fotografií a kronik a program zakončí večerní zábava se skupinou Habakuk.



Autor: Ilona Pergrová