Ochutnejte Znojmo, lákají turisty. Mají ve městě fotit zážitky i selfie

Pasohlávky /CO SOUSED, TO SBĚRATEL/ – Ať už byly Velikonoce, Vánoce či jiné svátky, v rodině Aloise Urbánka z Pasohlávek se vždy psalo přání na pohlednice s obrázkovými náměty známého českého malíře a ilustrátora Josefa Lady. Tyto vzpomínky z dětství Urbánkovi zůstaly v paměti a pátrání po dalších Ladových pohlednicích se mu stalo celoživotní vášní. Dosud jich posbíral na 2 813 kousků. Nejstarší vznikl před 104 lety. Jeho zálibě je věnovaný další díl seriálu Deníku Rovnost Co soused, to sběratel.