Odhalení záhadných nočních tvorů. Život v kolonii netopýrů přiblíží kamera

Jevišovice – Neobvyklé lákadlo nabízí pro letošní sezónu zámek v Jevišovicích na Znojemsku. Návštěvníci se mohou seznámit s životem netopýrů, kteří obývají půdu zámecké kaple. „Umožní jim to nově spuštěný kamerový přenos. Letní netopýří kolonii pak mohou pozorovat pohodlně na monitoru umístěném v interiéru zámku," sdělila koordinátorka projekt Eva Cepáková.

Netopýr. Ilustrační foto.Foto: Deník / Loskot Jaroslav

Lidé budou mí jedinečnou příležitost nahlédnout do „netopýří porodnice“. Každoročně od dubna do srpna přilétá totiž do Jevišovic asi pět set set samic, které tu společně rodí a odchovávají mláďata. „Netopýři žijí skrytě a pro mnoho lidí představují záhadné noční tvory. Prostřednictvím infračervené kamery, která snímá dění v úkrytu, mohou návštěvníci zámku pozorovat, jak mláďata přicházejí na svět, jak rostou a osamostatňují se,“přiblížil Antonín Reiter z Jihomoravského muzea ve Znojmě, který kolonii v Jevišovicích sleduje déle než dvacet let.

Půdu netopýři využívají jako úkryt již od roku 1958 a jedná se o největší známou kolonii tohoto druhu na jihozápadní Moravě. Pozorovatelnu vytvořila Česká společnost pro ochranu netopýrů. "Netopýři často osídlují úkryty v lidských stavbách a pro zachování jejich populací je velmi důležité, aby obyvatelé a správci budov poznali způsob jejich života a spolupracovali na jejich ochraně. Kamerový přenos je jednou z možností, jak život netopýrů veřejnosti přiblížit," řekla Cepáková. Jevišovický zámek je podle ní modelovým příkladem lokality, kde šetrná rekonstrukce střechy nad zámeckou kaplí netopýry neohrozila.

Možnost seznámit se blíže s létajícími savci mají lidé i na dalších hradech a zámcích. Do projektu se totiž zapojilo téměřtřicet míst po celé zemi. Další netopýří pozorovatelny s kamerovým přenosem mohou lidé navštívit na středočeském hradě Točník a na hradě Sovinci na Bruntálsku.

Interaktivní netopýří mapu s tipy na výlety a další informace o jednotlivých aktivitách najdou zájemci na projektovém webu napude.sousednetopyr.cz.