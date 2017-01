Pekárkovi chtějí až dvacet hektarů nových vinic

Znojmo – Zápas o všechno. Aktuálně osmí znojemští hokejisté se vestředu ve tři čtvrtě na osm večer představí na ledě čtvrtého Bolzana, kde zabojují o udržení šance na postup do elitní šestky v mezinárodní soutěži EBEL. V případě prohry se zařadí do šestičlenné nižší nadstavbové skupiny, z níž poté dva nejlepší celky postupují do play-off.