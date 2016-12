Peníze pro řidiče autobusů? Jasno má být už v lednu

Znojmo – Znojmo má schválený rozpočet, stále ale neví, jaká částka poputuje od nového roku dopravní firmě, která zajišťuje městskou i regionální dopravu. Město zatím počítá s tím, že dá na dopravu dvacet milionů korun. Také menší města dotují některé linky, aby zajistila potřebnou přepravu cestujících.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Dalibor Krutiš

Na podpis ve Znojmě čeká dodatek smlouvy mezi představiteli města a dopravcem. Dokument by měl odpovědět na otázku, kolik peněz poputuje z městské kasy k uhrazení rozdílu mezi nynějšími mzdami a těmi, které nově stanovila vláda. „Na řadě je nyní společnost Psota. Čekáme na vyčíslení nákladů, které jsou spojené s vládním nařízením a se zvyšováním mezd řidičů," sdělil starosta Znojma Vlastimil Gabrhel. Předpokládá, že by je město mohlo mít k dispozici v lednu. „V rozpočtu je jistá rezerva, ovšem pokud by byla nedostatečná, bylo by nutné přijmout rozpočtové opatření," upřesnil Gabrhel.

Vše tedy zřejmě zastupitelé stihnou jen ve velmi těsném termínu. Vládní nařízení totiž počítá se zvýšením mezd již v lednové výplatě, kterou dostanou řidiči v únoru.

Znojemsku hrozila nedávno stávka řidičů veřejné dopravy kvůli vleklým jednáním o kolektivní smlouvě ve společnosti Psota. Dohodě bránily právě neshody o navýšení mezd, které požadovali odboráři dopravce.

Všichni řidiči linkových autobusů dostanou od ledna přidáno. Jejich nespokojenost vyslyšela vláda. „Mohou počítat s navýšením ze současných 71,60 korun na hodinu na 98,10 korun za hodinu. Výrazně stoupnou také odměny za čekání mezi spoji. Dosavadní minimum padesát korun má vzrůst na osmaosmdesát korun," sdělil v tiskové zprávě mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Petr Habáň.

Průměrně řidič stráví v práci měsíčně 230 až 280 hodin. Hodinová mzda se pohybuje mezi dvaaosmdesáti až pětaosmdesáti korunami, což je měsíčně kolem 21 tisíc korun.

Starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina předpokládá, že nové vládní nařízení nebude mít na smlouvy s dopravcem vliv. „Platíme padesát korun na obyvatele na služby Integrovaného dopravního systému. Dále dáváme z rozpočtu osm set tisíc korun na linku 440, která zajišťuje dopravu z města na vlakové nádraží a také do Rakšic. Nemáme městskou dopravu a tímto zajišťujeme lidem přepravu po Moravském Krumlově," vysvětlil starosta Třetina.

Loni i letos putovalo na zajištění veřejné dopravy v Krumlově 1,2 milionu korun.