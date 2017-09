Po Načeratickém kopci burácí vojenské stroje

Moravský Krumlov – Od vjezdového tunelu po dominantní věž chtějí do tří let opravit část krumlovského zámku představitelé tamní radnice. Uspěli totiž s žádostí o sto milionů korun z evropských dotací. Zamýšlí dál jednat s Prahou o možném návratu Slovanské epopeje do nově opravených výstavních prostor.