Policisté kontrolovali lodě na Vranovské přehradě

Vranov nad Dyjí – Celorepubliková policejní akce s názvem Voda v sobotu zacílila také na Vranovskou přehradu.

„Policisté Obvodního oddělení Vranov nad Dyjí společně se zástupci Státní plavební správy se zaměřili především na kontrolu plavidel, přístavišť, půjčovny lodí, vůdce malých pravidel, požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových a psychotropních látek,“ informovala večer krajská policejní mluvčí Štěpánka Komárová.



U lodivodů malých plavidel kontrolovali doklady potřebné k řízení a také náležitosti k plavidlu. Již v ranních hodinách si posvítili na tři výletní lodě, které jezdí okružní jízdu s turisty. „Dopoledne zkontrolovali téměř deset vůdců malých plavidel a půjčovnu lodí. U vůdců malých plavidel provedli policisté orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu. Všechny tyto zkoušky měly negativní výsledek,“ přiblížila mluvčí.

Při kontrole dokladů její kolegové narazili na drobné nedostatky. „Pokud by byl zjištěn přestupek, je možno udělit pokutu na místě ve výši až pět tisíc korun nebo je přestupce oznámen správnímu orgánu. Policisté ale v sobotu nemuseli udělit žádnou blokovou pokutu, ani oznamovat žádného přestupce správnímu orgánu,“ uvedla Komárová.



Policisté i pracovník Státní plavební správy kontrolovali také povinnou výbavu lodi. „Lidé často nevěděli, že do povinné výbavy patří lano v minimální délce pět metrů, výlevka - jakákoli nádoba, kterou by mohli podle potřeby vylévat vodu z lodi. Ty, co všechny tyto věci ve své lodi měli, policisty pochválili,“ sdělila mluvčí.



Zároveň připomněla, že loď je stejně nebezpečná jako auto. „Člověk, který se pohybuje na vodní ploše například na šlapadle, je podobný cyklistovi a plavec je nejvíce zranitelný na vodní ploše stejně jako chodec na komunikaci. Proto ohleduplnost, tolerantnost, obezřetnost je na místě. A alkohol rozhodně na vodní plochu nepatří,“ dodala Komárová s tím, že jihomoravští policisté budou v podobný kontrolách pokračovat.



Zároveň připomněla i případ vranovských kolegů z páteční bouřky, při níž hořel strom v chatové oblasti v blízkosti Vranovské přehrady. „Hasiči, kteří toto oznámení přijali, vyrazili na místo a zjistili, že požár vznikl v chatové oblasti a nemohou se k místu dostat jinak než po vodě. Proto policisté na služební lodi odváželi techniku zasahujících hasičů k místu a společně likvidovali požár. Bez součinnosti obou složek bylo nebezpečí, že se požár rozšíří a vzhledem k tomu, že se jednalo o chatovou oblast, mohlo dojít k poškození chat, ale také byly ohroženo zdraví a životy lidí, kteří zde tráví svůj volný čas,“ uzavřela policejní mluvčí.