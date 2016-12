Pomohou potřebným. Adventním kalendářem naruby

Znojmo – Adventní kalendář naruby. Tak nazvaly organizátorky ze znojemského Mini klubu předvánoční pomoc bezdomovcům. „Letos poprvé jsme se rozhodli uspořádat sbírku pro znojemské bezdomovce. Rodiče i děti dávají každý den do bedýnky nějakou věc, která se bezdomovcům hodí. Například zubní pasty, prohřívací fólie, čelovky, potraviny, prostě cokoli by člověk bez domova mohl potřebovat," uvedla předsedkyně občanského sdružení Jolana Ambrosková.

Znojemský Mini klub zorganizoval sbírku na pomoc bezdomovcům. Foto: Jolana Ambrosková

„Právě na Vánoce věci bezdomovcům předáme. Víme dobře, pod kterými mosty a na jakých místech přežívají. Někdo chodí krmit do přírody zvěř, my se staráme o lidi bez domova," dodala Ambrosková. Kdokoli by chtěl pomoci, může až do 24. prosince donést do Centra Stará Vodárna ve Znojmě jakoukoli vhodnou věc. Lze se domluvit i s organizátorkou na telefonním čísle 722 942 855.