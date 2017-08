Povodně z roku 2002: voda zaplavila domy a ničila majetek

Jižní Morava /FOTOGALERIE/ – Patnáct let od ničivých povodní jsou vzpomínky lidí, které velká voda zasáhla, stále živé. Vybavují si tehdejší obavy o životy svých blízkých i o majetek.

Odnosil cenné věci do patra a dlouhé hodiny čekal. S obavami pozoroval stoupající hladinu vody z rozlité Dyje. Ohrožovala totiž jeho dům v jižní části Znojma. Nakonec přišla úleva i slzy. Litoval zničeného nábytku i podlahy. Překvapila ho nezištná pomoc a podpora přátel. Tak na srpnové povodně před patnácti lety vzpomínal Jiří Eisenbruk. „Manželka s dcerou odjely do bezpečí a já jsem hlídal dům. Zarazilo mě nezvyklé ticho, měl jsem divný a stísněný pocit. V noci jsem nezamhouřil oko,“ přibližoval své pocity Eisenbruk.

Velká voda přišla do Znojma od Vranova nad Dyjí, kde musela obec evakuovat několik domů na Havlíčkově nábřeží. Důležitou roli zde hráli dobrovolní hasič. „Chránili jsme nepřetržitě most. Snažili jme se, aby se voda nerozlila do okolních domů,“ řekl tehdy člen vranovského sboru Dušan Štancl. Poté, co povodňová vlna prošla Znojmem, ohrožovala také příhraniční Hevlín. „Když přišla voda do Znojma, chodili jsme se dívat, co nás čeká. Dyje k nám šla korytem a rozlila se také do polí,“ řekl tehdejší místostarosta Hevlína Ladislav Čavinský.

O povodni

⋅Druhý týden v srpnu zasáhla velká voda Vranovsko, Znojmo, okolí Hevlína na Znojemsku, Novosedly, Jevišovku a Nový Přerov na Břeclavsku. Své domovy muselo na jihu Moravy opustit tisíce lidí.



⋅V celé zemi velká voda zaplavila na pět set obcí, sedmnáct lidí zahynulo a škoda se vyšplhala ke stovce miliard korun.

Hevlínští se rozhodli, že vesnici ochrání a začali plnit pytle s pískem. „Sice byla vyhlášená evakuace, ale lidé se vraceli kvůli dobytku, který nechali doma. A když zjistili, že se snažíme vesnici ochránit, pomáhal, kdo mohl. Tatrovku s pískem napytlovalo několik stovek lidí za devět minut,“ podotkl dnes již sedmašedesátiletý důchodce.

Ochrana před velkou vodou obec přišla asi na milion korun, pomáhalo deset sborů dobrovolných hasičů. Hráze z pytlů vesnici nakonec ochránily.

Jen co povodňová voda prošla kolem Hevlína ohrozila také blízkou Jevišovku na Břeclavsku. I tam měli kvůli ochraně obce plné ruce práce. „Ohrožovala nás nejen voda z Dyje, ale také řeka Jevišovka, která tekla prakticky pozpátku,“ popsala tehdejší členka povodňové komise a nynější starostka Božena Bošiaková.

Kvůli rozvodněné Dyji i Jevišovce přišly ke slovu lopaty a pytle s pískem „Zvyšovali jsme hráze a stavěli bariéru u ohrožené ulice u nádraží. Bohužel přes řadu jednání problémy s Jevišovkou zůstávají nevyřešené,“ posteskla si starostka. Ohrožené byly i Novosedly a Nový Přerov.

Povodně před patnácti lety způsobily opakované přívalové deště a zejména v Čechách patří k největším přírodním katastrofám moderní historie.