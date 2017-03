Prázdné výlohy v centru: hudbu a filmy nahradí květiny, hrozí vylidňování

Znojmo - Pro část podniků v centru Znojma, které opustili dlouholetí nájemci, našli radní nové provozovatele. Podle kritiků ale Znojmo začíná zaostávat.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Ondřej Littera

Dobrá adresa a zavedené jméno nestačily v uplynulém roce některým z podniků v centru Znojma k tomu, aby vydržely na trhu. Část prázdných výkladů brzy naplní nové zboží. Další provozovny radnice nabízí k pronájmu zatím marně.

Své podnikání ve známé prodejně desek a později cédéček na Horním náměstí ukončil na přelomu roku Pavel Bouzek. „Byli jsme pokud vím poslední kamennou prodejnou hudby a filmů na Znojemsku. Ale bohužel tržby klesly na tak nízkou úroveň, že už to nebylo k uživení,“ ohlédl se nedávno Bouzek.

Místo cédéček najdou zákazníci v prodejně zřejmě na jaře květiny. „Už delší dobu jsme uvažovali o stěhování. Hledali jsme lepší místo, proto jsme se ucházeli o prodejnu na Horním náměstí,“ řekla Zuzana Králová z květinářství, kterému radní prodejnu pronajali s tím, že pokud vše vyjde podle předpokladů, měli by zákazníky v novém přivítat zřejmě od května.

Nového nájemce schválili radní i pro někdejší prodejnu konfekce na Obrokové ulici. „Tam vznikne prodejna značkového oblečení a obuvi. Nového nájemce má i provozovna v Kollárově ulici 7,“ sdělila mluvčí radnice Zuzana Pastrňáková s tím, že počet volných provozen se proti minulým letům příliš nemění.

Neobsazená zůstává na někdejší pivnice na rohu Pontassievské a České ulice, kterou radnice nabízí k pronajmutí již potřetí. Na tamní hospůdku někteří návštěvníci stále nostalgicky vzpomínají. Rád do ní chodíval Petr Holeček. „Měl jsem tam partu kamarádů. Vždycky tam bylo dobré pivo a před mnoha lety, když to ještě bylo možné, tam měli opravdu vynikající klobásy. Na ty jsem se vždycky moc těšil. Jediné minus byl fakt, že to tam kuřáci vždycky pěkně zadýmili,“ svěřil se Holeček.

Provozovatel pivnice Zbyněk Kulíšek měl pro konec provozovny prozaické vysvětlení. „Skončila sázková kancelář, museli jsme skončit i my, protože hospodu jsme měli pronajatou od nich. Přišlo to v pro nás v pravý čas, protože podmínky k podnikání jsou obecně horší, není to věc specifická pro Znojmo,“ řekl Kulíšek.

Podnikatel a zastupitel Karel Fiala má za to, že Znojmu hrozí zaostávání. „Potřebujeme dostat podnikatele a obchody zpátky do centra. Musí na to spolupracovat i podnikatelé i město i třeba hospodářská komora. Na komoru i město se v té věci brzy obrátím otevřeným dopisem,“ řekl Fiala.