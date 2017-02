Přímé vlakové spojení s Vídní: cestující odrazuje délka jízdy i časy odjezdů

Jižní Morava – Z příhraničních jihomoravských měst jezdí cestující už roky do Vídně přímým vlakovým spojem. Jenže ve Znojmě podle zjištění Rovnosti nastupuje do vlaku jen málo lidí. Nevyhovuje jim délka jízdy ani časy odjezdů.

Když minulý pátek odpoledne cestovala Jaroslava Jeřábková ze Znojma vlakem do Vídně, čekala na nástupišti skoro sama. V moderním vlaku Rakouských spolkových drah Wiesel (Lasička - pozn. redakce), sedělo asi deset lidí. „Jezdím každý třetí týden a tento počet pasažérů je obvyklý," zhodnotila Jeřábková.

Podle ženy, která má s cestování po železnici zkušenosti, se vagony začínají postupně plnit až v rakouských stanicích. „Cestující přistupují už v Retzu a Hollabrunu, kde hodně nastupují rakouští školáci, a pak v dalších zastávkách. V Rakousku je tedy vlak plnější," dodala žena.

Vlaky ze Znojma jezdí do Vídně už sedmý rok na zmodernizované elektrifikované trati. Jenže cestujících je málo. „Do Vídně jezdím za prací vlakem deset let. Ovšem nejprve jedu autem do Guntersdorfu. Ze Znojma je pro mne dráhou špatné spojení. Vlak, který by mi vyhovoval, často zastavuje a cesta tak trvá s přestupem až dvě a tři čtvrtě hodiny," konstatoval muž, který si nepřál zveřejnit své jméno. Redakce ho však zná. Dodal, že by tak strávil pět šest hodin jen cestou ve vlaku.

Linku ze Znojma do Rakouska provozují České dráhy ve spolupráci s rakouským dopravcem ÖBB. „Z moravského příhraničí lze cestovat do Rakouska výhodně z jízdenkami MPS (Malý pohraniční styk - pozn. redakce) EURegio Rakousko," informovala mluvčí Českých drah Monika Bezuchová. Kolik lidí dráhy přepravují, odmítla sdělit.

Podle Yvette Polasek z vídeňské pobočky společnosti Czech Tourism jezdí ze Znojma do Vídně denně jen minimum lidí. „Podle informací, které mám od rakouských drah, používá toto spojení kolem patnácti cestujících ze Znojma do Retzu. Tři čtvrtiny všech lidí ze Znojma dojede nakonec až do Vídně," upřesnila Polasek.

NA TRHY A PAMÁTKY

Do hlavního města Rakouska vyráží také lidé z Břeclavska. Jak za prací, tak hlavně v zimě na vánoční trhy a po celý rok za památkami. Nejrychlejší cesta do Vídně je moderní vlakovou soupravou Railjet. Trvá asi čtyřiapadesát mi­nut.

Železnici před autem dává přednost například Anita Svobodová z Hustopečí na Břeclavsku. „Jet vlakem je mnohem lepší. Především proto, že se tak člověk vyhne dopravním zácpám, které jsou ve Vídni časté. Dávám mu přednost i před autobusem, a to kvůli dostatku místa, člověk se nemusí mačkat," svěřila se Svobodová.

Pro tří až pětičlenné výpravy vychází však pro cestu z Břeclavi cenově stále nejlépe auto. „Tím jedeme ale jen ve chvíli, kdy se nás opravdu domluví víc. Jinak se to nevyplatí. Benzin je drahý a parkování ve Vídni také. Člověk musí zaparkovat navíc někde na okraji a pak využít třeba městskou dopravu," přidal svou zkušenost Břeclavan Petr Klimeš.

Na Hodonínsku existuje pouze jedna regionální vlaková linka s přesahem na Slovensko. Přímý vlak z Hodonína jezdí do slovenských Vrbovců. Pak se přestupuje. „V mezistátním úseku Javorník nad Veličkou – Vrbovce je vedená jen část spojů. V pracovní dny jezdí pět párů vlaků. Pro cestování dál na Slovensko směrem na Myjavu a Nové Mesto nad Váhom je nutný přestup do soupravy dopravce slovenských drah," nastínila mluvčí Českých drah Bezuchová.

Ani v tomto případě nechtěla přiblížit počty přepravovaných. „Ovšem i když je současné spojení poměrně řídké, cestující ho využívají. Zvýšený zájem je především celoročně koncem týdne a v letní turistickou sezonu, protože toto spojení se těší vzrůstající oblibě u turistů mířících třeba i s jízdním kolem na Myjavsko či do Bílých nebo Malých Karpat," naznačila Bezuchová. Ve fázi příprav je pak podle mluvčí práce na dalším rozvoji přeshraniční dopravy.