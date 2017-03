Pronájem Likusáku stoupl trojnásobně. Kvůli nepořádku nebo rozbitému nábytku

Znojmo - Denisa Vaňková ze Znojma-Hradiště brzy oslaví narozeniny. Své přátele zve do tamního kulturního domu, známého jako Likusák. Ještě v únoru by za pronájem zaplatila asi patnáct set korun. Nyní ji pronájem vyjde na 5 100 korun. „Vadí mi to, ale co mohu dělat. Zaplatila jsem," konstatovala Vaňková.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Znojemští radní navýšení cen pronájmů čtyř kulturních domů v příměstských částech projednávali v pondělí. „Důvod zdražení jsou stížnosti na rušení nočního klidu, nepořádek či rozbitý nábytek," vysvětlila mluvčí města Zuzana Pastrňáková. Za pronájem kulturního domu na soukromé akce se nově platí čtyři tisíce korun za den plus jedenáct set korun za vodu a energie. „V případě, že jde o akci pořádanou městskou částí jako například Dětský den, platí se čtyři sta korun za den," dodala mluvčí. Zdražení postihlo kulturní domy ve čtyřech městských částech: v Kasárnách, Derflicích, Konicích a v Hradišti. „Kulturní dům v další části města, v Mramoticích, slouží po dohodě pouze pro akce pořádané tamní městskou částí," řekla mluvčí. Opravy těchto kulturních domů spolykaly v posledních letech téměř čtyři a půl milionu korun.

Autor: Dalibor Krutiš